Roku OS 11-update: wat kan uw Roku-apparaat nu doen?

(Pocket-lint) - Roku rolt een nieuwe versie van zijn besturingssysteem uit naar Roku-apparaten over de hele wereld.

Roku OS 11 zal de komende weken op je apparaat verschijnen en brengt een aantal coole nieuwe functies met zich mee.

Hier zijn de hoogtepunten van wat u kunt verwachten.

De nieuwste update voor Roku -streamingapparaten voegt een nieuwe functie toe, Roku Photo Streams, een gemakkelijke manier om je favoriete foto's te delen en te bekijken en een aantal essentiële aanpassingen.

Gidon Katz, senior vice-president product en ervaring van het bedrijf, legde uit dat de toevoegingen gericht zijn op het persoonlijker maken van het platform: "Met Roku OS 11 bieden we een platform met nieuwe gepersonaliseerde updates voor zoeken, audio, inhoudsdetectie, samen met een nieuwe functie waarmee onze klanten fotoalbums kunnen weergeven en zelfs delen via Roku-apparaten", zei hij.

Met Photo Streams kan een gebruiker een gepersonaliseerde screensaver maken met zijn eigen foto's. Je kunt foto's rechtstreeks uploaden naar Roku-apparaten, via een mobiele telefoon of pc, en ze vervolgens instellen als screensaver. Streams kunnen ook worden gedeeld met andere Roku-apparaten, zodat ze ook door familie of vrienden kunnen worden gebruikt.

Roku's audioproducten kunnen nu worden ingesteld om dialogen dynamisch te identificeren en te versterken.

Er zijn ook nieuwe geluidsvoorinstellingen voor Roku's soundbars en luidsprekers: Standaard, Dialoog, Film, Muziek en Nacht.

Er is een nieuwe kalibratietool toegevoegd aan de mobiele Roku-app. U kunt het gebruiken om ervoor te zorgen dat de audio- en videosynchronisatie correct is op uw speler of Steambar.

Een nieuwe bestemming om naar te kijken is toegevoegd aan het hoofdmenu op het startscherm. Het beveelt films, tv-programma's en video's van verschillende streamingdiensten aan. Het bevat inhoud die populair is bij Roku-gebruikers en meer.

Naast de bestaande Live TV-zone, kunnen gebruikers met Roku OS 11 recent bekeken live tv-content bekijken. Het laatste lokale en nationale nieuws, sport, films en meer verschijnen nu in de sectie Live TV.

Gebruikers kunnen nu e-mailadressen, wachtwoorden en pincode-informatie invoeren met behulp van Roku Voice-functionaliteit, waardoor het gemakkelijker wordt om voor de eerste keer in te loggen op een kanaal.

De mobiele Roku-app heeft nieuwe ontwerpelementen die een meer visuele ervaring bieden bij het zoeken naar inhoud. Visuele beelden van cast en crew zullen bijvoorbeeld beschikbaar zijn in shows en films.

Roku OS 11 zal in de "komende weken" beschikbaar zijn als een draadloze update voor Roku-streamingapparaten, tv's en luidsprekersystemen.

Geschreven door Rik Henderson.