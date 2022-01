Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Roku-apparaat hebt , of het nu een settopbox of een soundbar is, is het nu een stuk eenvoudiger om live content te vinden, waaronder sport en primetime-tv.

Roku heeft een "Live TV Zone" toegevoegd aan het linkermenu van Roku-apparaten. Daar vind je Roku's eigen Live TV Channel Guide van The Roku Channel, evenals live tv-streamingdiensten van derden, zoals Hulu met Live TV, FuboTV, Philo, Sling en YouTube TV. Bovendien ziet u al uw recent bekeken inhoud en wat er momenteel te zien is - inclusief lokaal en nationaal nieuws en sport - allemaal vanuit het nieuwe tabblad Live TV Zone.

Schakel uw Roku-apparaat in om Live TV Zone te vinden. Blader vervolgens in het navigatiemenu aan de linkerkant naar "Live TV", of zoek eenvoudig naar "Live TV Zone". Dat is het! Vanuit deze one-stop-shop heeft u nu toegang tot een scala aan live-tv en kunt u deze bekijken.

Houd er rekening mee dat dit Roku's laatste poging is om zijn live tv-aanbod te versterken. Vorig jaar lanceerde het ondersteuning voor spraakopdrachten voor zijn Live TV-kanaalgids, en afgelopen herfst heeft het de gids bijgewerkt met gratis toegang tot meer dan 200 live-kanalen. Deze kanalen omvatten nieuws, weer, kindertelevisie en sport.

Geschreven door Maggie Tillman.