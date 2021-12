Roku krijgt Discovery+ in het VK en Ierland

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Discovery+ is nu beschikbaar op Roku-apparaten in het VK en Ierland.

De streamingdienst, die al in de VS, Canada en Brazilië is uitgerold, is nu ook een downloadbaar kanaal aan de andere kant van de vijver.

Het is nu te vinden in de zenderwinkel op Roku- streamingapparaten en Roku-tvs.

Discovery+ is een betaalde abonnementsservice die een enorme hoeveelheid documentaires en reality-tv-series aanbiedt, inclusief waargebeurde misdaadverhalen. Er is ook sportverslaggeving, plus veel Discovery+ Originals die alleen op het platform te vinden zijn.

Het lidmaatschap kost £ 4,99 / € 5,99 per maand voor het entertainmentpakket, of £ 6,99 / € 6,99 voor entertainment en sport . Je kunt je rechtstreeks abonneren via het Roku-kanaal.

"Bij Discovery is het ons doel om onze beste merken en verhalen te delen met kijkers over de hele wereld, waar en wanneer ze content consumeren", zegt Gabe Sauerhoff van Discovery.

"We zijn verheugd om onze wereldwijde samenwerking met Roku uit te breiden en hun abonnees in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland alles te bieden wat Discovery+ te bieden heeft."

Discovery+ is ook beschikbaar op andere aangesloten apparaten, waaronder Sky TV, Amazon Fire TV, Apple TV en mobiele telefoons en Android.