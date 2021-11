TCL Roku TV-bezitters hebben nu toegang tot een 8K-kanaal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eigenaren van 8K Roku-tvs hebben eindelijk een kanaal dat ze hun eigen kanaal kunnen noemen.

The Explorers herbergt delen van natuurdocumentaire beelden in 8K HDR en het is nu beschikbaar als een kanaal voor TCL s 8K Roku-tvs.

Het is ook beschikbaar op alle andere Roku- tvs, maar ze zijn natuurlijk beperkt tot een maximale 4K HDR-uitvoer.

Eigenaars van de TCL 6-Series 8K-sets krijgen ook 3 maanden gratis toegang tot Explorers+ - een abonnementsgedeelte van het kanaal dat honderden premium 8K- en 4K-films bevat.

"Ons hele team is verheugd om de schoonheid van The Explorers Earth Inventory met de maximale resolutie en kwaliteit in huizen te delen via 8K Roku-televisies", zegt Olivier Chiabodo, CEO van The Explorers.

TCL en mogelijk andere fabrikanten zijn van plan om in de toekomst extra 8K-tvs te lanceren: "Houd ons in de gaten voor meer modellen die binnenkort verschijnen", zei Rokus Bill Wilson in een blogpost .

Bar The Explorers, YouTube is op dit moment vrijwel de enige andere plek om te genieten van fatsoenlijk 8K-beeldmateriaal. En zelfs dan is het nauwelijks productief.

De 8K-tv-markt staat echter nog in de kinderschoenen, dus we verwachten de komende jaren volledig dat andere kanalen, streamingdiensten en smart tv-apps de superhoge resolutie zullen omarmen.