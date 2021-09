Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft officieel een nieuwe versie van zijn Roku Streaming Stick 4K aangekondigd.

Als vervanging van de Streaming Stick+ voegt het nieuwe model Dolby Vision , snellere verwerking en een verbeterde draadloze ontvanger toe.

De lancering in het VK zal ook samenvallen met de release van Roku OS 10.5, dat ook zal worden uitgerold naar de bestaande streaming-apparaten van het merk.

Beschikbaar vanaf oktober voor dezelfde prijs – £ 49,99 – de nieuwe Roku Streaming Stick 4K zal voor het eerst worden geleverd met Dolby Vision-ondersteuning. Dit zal actief zijn op apps die dit ondersteunen, waaronder Netflix en Disney+ (hopen we). HDR10+ wordt ook ondersteund op het toestel.

Het heeft ook een nieuwe quad-coreprocessor, waarvan wordt beweerd dat deze 30 procent sneller is dan die in de Streaming Stick+. Roku pronkt met zijn nieuwe draadloze ontvanger die twee keer hogere gegevensoverdrachtsnelheden biedt.

Net als voorheen krijg je bij de Streaming Stick 4K een spraakafstandsbediening om opdrachten te gebruiken via Rokus eigen spraakherkenningssysteem. Alexa en Google Assistant worden ook ondersteund, maar alleen via externe slimme luidsprekers.

Apples AirPlay 2 en HomeKit worden ook ondersteund.

Roku OS 10.5 brengt een stapel nieuwe functies, niet alleen voor de bijgewerkte stick, maar ook voor bestaande apparaten.

Roku Voice is verbeterd, inclusief meer kanalen (apps) die nu opdrachten via zoeken ondersteunen, zoals Netflix en Spotify.

Er is een nieuw tabblad Start toegevoegd aan de mobiele Roku-app. Het biedt directe toegang tot de nieuwste en aanbevolen inhoud. Er is ook een Bewaarlijst, waarmee u shows in de app kunt opslaan om ze later te bekijken.

En Rokus AV-synchronisatiefunctie is verbeterd, met verbeteringen aan draadloos privé luisteren. Het kan nu de ervaring aanpassen op basis van de koptelefoon die je draagt.

Het nieuwe Roku-besturingssysteem wordt in de "komende weken" uitgerold naar ondersteunde apparaten.