Is Roku van plan om de Roku Premiere bij te werken met Dolby Vision en Bluetooth?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku zou van plan zijn om zijn mid-range streamer, de Roku Premiere , te updaten en nieuwe functionaliteit te introduceren, waaronder ondersteuning voor Dolby Vision en Bluetooth.

Roku heeft een volledig assortiment streamers, van het instapmodel Express tot de alleen in de VS ontwikkelde Ultra. Met de recente lancering van de Roku Express 4K was er onmiddellijke overlap met een bestaand product - de Roku Premiere.

Het verschil tussen deze twee streamers is klein: de nieuwere Express 4K heeft een krachtigere processor en dual-band wifi, ondersteuning voor HDR10+ en ethernetadapters van derden.

Omdat beide voor dezelfde prijs zitten, heeft de oudere Premiere echt weinig te bieden in de line-up, dus het is uitstekend voor vervanging.

Dankzij Rokus eigen website hebben we extra nieuwe functies gevonden voor de Roku Premiere die niet worden aangeboden door het huidige model. De lijst zegt duidelijk: "Nieuw! Dolby Vision, Dolby Atmos en Bluetooth."

Terwijl Dolby Atmos via passthrough werd ondersteund op de vorige Premiere, is ondersteuning voor Bluetooth en Dolby Vision nieuw. In feite worden die alleen aangeboden op de Roku Ultra.

In eerste instantie dachten we dat Roku de informatie voor de Premiere en de Ultra misschien door elkaar had gehaald, maar de opsommingstekens zijn niet allemaal hetzelfde en staan in een andere volgorde, dus het is niet alleen maar duplicatie. De Roku Premiere werd oorspronkelijk ook in een oranje verpakking verkocht, maar de aanbieding is nu paars zoals de rest van het assortiment.

We hebben deze informatie ook gevonden op de Britse website en de Roku Ultra is niet beschikbaar in het VK. Sinds dit bij Roku is gemeld, is de informatie verwijderd: inderdaad, de Roku Premiere wordt niet langer vermeld op de productpaginas van Rokus website, hoewel je het nog steeds kunt vinden via een Google-zoekopdracht.

Waar dit mogelijk op wijst, is een opstapje voor de première, waardoor die functiekloof tussen de première en de Express ontstaat – en tegelijkertijd de compacte streamingbox van Roku een boost geeft.

Dat roept ook de vraag op over de toekomst van Rokus oudste apparaat - de Streaming Stick + - die ook geen Dolby Vision ondersteunt. Zou dat ook een upgrade kunnen zijn?

De toevoeging van Bluetooth stelt je waarschijnlijk in staat om andere apparaten op de Roku aan te sluiten, zodat je extra audiobronnen op je tv kunt hebben - het is onwaarschijnlijk dat je een koptelefoon of luidsprekers kunt aansluiten, wat Roku ondersteunt via de privé-luisterfunctie van de smartphone-app.

We hebben contact opgenomen met Roku voor een opmerking en zullen updaten zodra we een antwoord hebben.

Geschreven door Chris Hall.