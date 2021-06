De Roku-tvs van TCL komen naar het VK, beginnen bij slechts £ 229

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TCL heeft zich bij Hisense aangesloten bij het aanbieden van Roku TV-modellen in het VK.

Verkrijgbaar in meerdere schermformaten, TCL Roku-tvs beginnen bij slechts £ 229 voor een HD 32-inch RP520K-model, oplopend tot £ 549 voor de 4K HDR 65-inch RP602K.

Net als bij de Hisense A7200G ( hier beoordeeld ), heeft elk van de nieuwe reeksen van TCL het Roku-streamingplatform ingebouwd. Dat geeft toegang tot duizenden kanalen (apps) inclusief alle belangrijke - Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub, Nu en nog veel, veel meer.

Het platform van Roku is zelfs een van de best bediende in termen van beschikbare services. De tvs ondersteunen ook Apple AirPlay 2 en Homekit, plus Alexa en Google Assistant, zodat je spraakopdrachten kunt gebruiken via een slimme luidspreker in de buurt.

De mobiele Roku-app kan worden gebruikt om een Roku-tv te bedienen, terwijl Freeview Play aan boord is voor een kosteloze inhaalslag.

Alle tvs zijn compatibel met HDR10 en HLG, inclusief de 32- en 40-inch RP520K-modellen (de laatste is Full HD). Alle RP620K-modellen, inclusief 43-, 50- en 55-inch varianten naast de 65-incher, zijn 4K Ultra HD.

Alle TCL Roku-tvs zijn beschikbaar via currys.co.uk. Britse klanten die interesse in de sets registreren, ontvangen een voucher van £ 20.

Geschreven door Rik Henderson.