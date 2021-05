Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Roku-kanaal zal in mei zijn eerste ronde van Quibi-shows toevoegen, heeft Roku aangekondigd. Bij de lancering zullen er 30 zijn.

De shows krijgen het label Roku Originals en kunnen vanaf 20 mei 2021 worden gestreamd. Ze zijn gratis in de VS, Canada en het VK, hoewel er advertenties worden afgespeeld tussen de korte afleveringen. De eerste batch bevat het zevende seizoen van Reno 911 !, Chrissys Court (met in de hoofdrol Chrissy Teigen) en Die Hart van Kevin Hart, en de kookdocumentaire Shape of Pasta. Uiteindelijk is Roku van plan om 75 Quibi-titels op zijn service uit te brengen.

Roku kondigde in januari aan dat het exclusief Quibi zou licentiëren en zijn shows beschikbaar zou stellen op The Roku Channel, dat toegankelijk is op Roku-apparaten, smart-tvs, mobiele apps en internet. In het VK is het beschikbaar op Sky Q- en Now TV-apparaten, evenals op Roku-apparaten. De shows van Quibi waren oorspronkelijk ontworpen voor mobiele apparaten, maar je kon ze ook openen via tv-apps en via AirPlay en Chromecast naar compatibele tvs streamen.

Als je op je tv kijkt, worden de shows niet in portretformaat weergegeven, zoals in de Quibi-app. En alle inhoud wordt gestreamd met een resolutie van 1080p.

Geschreven door Maggie Tillman.