(Pocket-lint) - Roku heeft het YouTube TV-kanaal uit de line-up verwijderd. U kunt het niet meer downloaden als u dat nog niet heeft gedaan.

Het kanaal werkt echter nog steeds als het al op je Roku- apparaat is geïnstalleerd.

YouTube TV is een premium streamingdienst in de VS, die meer dan 85 tv-zenders biedt zonder dat je een kabelbox nodig hebt. Het kost $ 65 per maand zonder jaarcontract en is inclusief DVR-opslagruimte.

Maar het is door Roku uit de kanaalwinkel gehaald met een distributieovereenkomst tussen het en Google die nu is verlopen.

Er moet nog een nieuwe deal worden gesloten, maar het ziet er niet goed uit, aangezien Roku Google eerder beschuldigde van concurrentieverstorend gedrag: "Google probeert zijn YouTube-monopoliepositie te gebruiken om Roku te dwingen roofzuchtige, concurrentievervalsende en discriminerende voorwaarden te accepteren. Roku en onze gebruikers direct schade berokkenen, "zei hij eerder deze week in een verklaring.

De normale YouTube blijft beschikbaar op Roku en wordt niet beïnvloed.

YouTube TV-abonnees hebben toegang tot het kanaal als ze al zijn gedownload. Er kunnen echter geen nieuwe abonnementen op worden gemaakt.

"[Roku doet] de extra stap om bestaande abonnees toegang te blijven bieden tot YouTube TV op het Roku-platform, tenzij Google acties onderneemt die de volledige verwijdering van het kanaal vereisen," zei hij.

Geschreven door Rik Henderson.