HDR10 + wordt nu ondersteund door Chromecast, Roku en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het videoformaat van Samsung, HDR 10+, wordt goed ondersteund door veel grote tv-fabrikanten (behalve LG, om voor de hand liggende redenen), maar niet zozeer door fabrikanten van streaming-apparaten.

Hoewel Dolby Vision-ondersteuning vrij universeel is voor streaming-dongles en settopboxen, was de rivaliserende HDR10 + -standaard grotendeels afwezig.

Dat is nu aan het veranderen. Google heeft aangekondigd dat het in de toekomst het HDR- formaat zal toevoegen aan Chromecast- apparaten, terwijl Roku het al is gaan opnemen in verschillende van zijn eigen producten, waaronder de Roku Express 4K +, Express 4K en Roku Ultra.

"Google is verheugd zich aan te sluiten bij het groeiende aantal bedrijven dat HDR10 + adopteert en samenwerkt met HDR + Technologies LLC", aldus Matt Frost, directeur productontwikkeling van Google (via FlatpanelsHD ).

We stellen ons voor dat HDR10 + een belangrijke enabler is voor Chromecast met GoogleTV en andere platforms die op de markt komen, en we kijken ernaar uit om onze verschillende partners in de branche te helpen een geweldige HDR-ervaring te bereiken. "

Andere partners die op de HDR10 + -wagon springen, zijn onder meer de streamingdienst van Paramount, Paramount + . Momenteel beschikbaar in Noord- en Zuid-Amerika, is de service begonnen met het aanbieden van programmering in HDR10 +. Zijn eigen originele serie, The Stand, is er een die de speelfilm debuteert.

Het zal nog een tijdje duren voordat HDR10 + Dolby Vision heeft ingehaald, maar deze laatste aankondigingen laten zien dat alles in de goede richting gaat.

Geschreven door Rik Henderson.