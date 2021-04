Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft verschillende grote contentproviders gevolgd bij het aankondigen van zijn eigen Roku Originals-programmering voor The Roku Channel.

De overname van het korte streamingplatform Quibi gaf Roku de rechten op veel exclusieve videos, waaronder programmering gemaakt door verschillende grote sterren. Deze zullen nu "Roku Originals" heten, in dezelfde geest als content die is besteld en aangekocht door onder meer Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV en Sky.

"We zijn verheugd om deze bekroonde en diverse entertainmentportfolio onder het merk Roku Originals te introduceren", aldus Sweta Patel, vice-president engagementgroeimarketing van Roku. "Het is relevante, leuke en tot nadenken stemmende tv die voor elk wat wils heeft. van het beste talent in Hollywood, waaronder Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart en Liam Hemsworth. "

Er zullen in 2021 meer dan 75 Roku Originals beschikbaar zijn via The Roku Channel, waaronder een tiental niet eerder uitgebrachte series. Het bedrijf is ook van plan om in de toekomst andere exclusieve inhoud onder de nieuwe merknaam uit te brengen.

Het Roku-kanaal is gratis te bekijken op Roku-apparaten , Hisense Roku-tvs, plus Now TV- en Sky Q- boxen (in het VK).

Amerikaanse kijkers hebben ook toegang tot The Roku Channel via een pc- of Mac-browser.

Geschreven door Rik Henderson.