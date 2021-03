Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Roku-kanaal heeft zijn eerste stukje originele programmering gepland, slechts een paar maanden na het verwerven van de rechten voor het mislukken van het opstarten van Qubis bibliotheek.

De streaminggigant verwierf 75 shows in de deal met Quibi , en de debuut-aankomst, Cypher, zal op 19 maart gratis beschikbaar zijn voor diegenen in de VS en Canada.

Hoewel het een aanzienlijke stap voorwaarts is voor Roku, heeft het bedrijf opgemerkt dat de show een gelicentieerd programma is en volgens haar geen echt stukje originele programmering. Zoals gemeld in februari, lijkt het er echter op dat Roku eerder dan later zal proberen om interne inhoud te ontwikkelen.

Hoe dan ook, Cypher ontvangt een exclusieve gelijktijdige drop van zeven afleveringen via de advertentie-ondersteunde outlet van Roku, die volgens Q4 2020 tot 61,4 miljoen mensen kan bereiken. Dat is een publieksbereik dat het afgelopen jaar is verdubbeld.

Dus, waar gaat Cypher over? Nou, het speelt Martin Dingle Wall als een cryptanalyticus van de FBI, die een hitlijst ontdekt in een gecodeerd document dat toebehoort aan enkele slechteriken. Andere castleden zijn onder meer Mary Helen Schmidt, Laren Gravitt, Brian Krause en Jaclyn Hales, met Tamer Mortada als uitvoerend producent en de show geregisseerd door Majdi Smiri.

Het is misschien niet het meest origineel klinkende concept, maar het is het soort ding dat Roku helpt de kloof te dichten terwijl het enkele in-house films en tv-shows ontwikkelt.

En met zijn concurrenten - waaronder Amazon, Netflix, Disney + en Apple - die allemaal toezicht houden op een soort interne productie, zal de oorspronkelijke programmering van Roku waarschijnlijk een sleutelfactor zijn in zijn vermogen om de concurrentie in de toekomst te evenaren.

Maar voorlopig is het tijd om je te vestigen en naar Cypher te kijken.

