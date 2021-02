Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku hoopt blijkbaar zijn eigen interne inhoud te maken, inclusief originele tv-shows en films.

Volgens een recente vacature die het bedrijf op LinkedIn heeft gedeeld (via Protocol ), zei Roku dat het op zoek is naar een hoofdproductieadvocaat om "te werken aan de groeiende reeks originele inhoud", waaronder "originele episodische en lange producties".

Momenteel maakt Roku geen originele programmering. Het verwierf wel de inhoud van Quibi , plus het heeft The Roku Channel, een door advertenties ondersteunde streamingdienst met toegang tot tv-programmas van derden, films en live nieuws. Maar Roku zelf moet nog beginnen met de productie van inhoud.

Houd in gedachten dat Rokus verschillende hardwareconcurrenten, van Amazon tot Apple, allemaal hun eigen originele tv-programmas en films maken. Laten we ook niet vergeten dat praktisch elke streamingdienst, inclusief Netflix, Disney + en Hulu, ook allemaal eigen productie-armen hebben. Om al deze zwaargewichten beter te kunnen evenaren, ziet Roku originele programmering waarschijnlijk als de volgende grote grens die het moet veroveren.

We vermoeden dat Rokus nog ver verwijderd is van het aankondigen van iets, aangezien het zich in de aanwervingsfase bevindt, maar het is toch spannend. Het is ook onduidelijk of deze nieuwe inhoud exclusief zal zijn voor The Roku Channel, hoewel we je op de hoogte houden zodra we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.