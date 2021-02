Roku test oplaadbare afstandsbediening, maar is dit nodig?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft een oplaadbare afstandsbediening gelanceerd voor zijn streaming-apparaten.

De Roku Voice Remote Pro, online gevonden door Redditor Kingtut206, is in de VS verkrijgbaar voor $ 29,99 als onderdeel van een "tijdelijke aanbieding". Het wordt momenteel aangeboden als onderdeel van het early access-programma van de fabrikant.

Naast een niet-verwijderbare, oplaadbare batterij - die wordt opgeladen via micro-USB - beschikt hij over handsfree spraakfunctionaliteit, een zoekgeraakte afstandsbedieningsmodus, persoonlijke snelkoppelingen en privé luisteren via een hoofdtelefoonaansluiting.

Blijkbaar zijn er slechts 2.000 eenheden beschikbaar in deze bètatestperiode, maar als dit lukt, zou het in grotere aantallen en in andere regios kunnen worden uitgerold - mogelijk inclusief het VK.

Eerlijk gezegd weten we niet zeker of we echt een ander oplaadbaar apparaat in ons leven nodig hebben. Het bespaart kosten en is iets milieuvriendelijker om de normaal gebruikte AAA-batterijen te schrappen, maar we hebben al een hele reeks gadgets en gadgets die we regelmatig moeten opladen.

Als je de oplaadbare Shield TV- en Apple TV-afstandsbedieningen hebt gebruikt, is er bovendien niets vervelender dan iets willen kijken en erachter komen dat zoiets eenvoudigs als een afstandsbediening niet werkt omdat het al een tijdje niet is opgeladen.

Dus terwijl anderen het misschien wat nuttiger vinden, houden we het voorlopig liever bij conventionele batterijen. In ieder geval totdat draadloos opladen is inbegrepen. Dat konden we in de toekomst zien werken, met een oplaadmat op een AV-standaard.

Hmmmm, waar is dat nummer voor meneer Roku? ..

Geschreven door Rik Henderson.