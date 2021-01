Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na weken van geruchten heeft Roku de rechten op de bibliotheek van Quibi verworven. De ter ziele gegane streamingdienst van short-form-shows zal daarom voortleven, maar alleen via het Roku-kanaal.

De inhoud zou dit jaar gratis in de Roku-app moeten verschijnen. De deal bevat meer dan 75 shows.

Hoewel Roku niet heeft bekendgemaakt hoeveel het heeft betaald voor de inhoud van Quibi, noch een exacte uitroldatum heeft onthuld, beweerde The Wall Street Journal dat het streamingmediabedrijf "aanzienlijk minder" betaalde dan $ 100 miljoen. In de aankondiging van Roku stond wel dat de inhoud waarvoor het een licentie heeft, sterren zal bevatten zoals Idris Elba, Kevin Hart, Liam Hemsworth, Anna Kendrick, Nicole Richie en Chrissy Teigen.

De shows van Quibi waren oorspronkelijk ontworpen voor mobiele apparaten, maar maanden na de lancering van Quibi kon je ze op tv openen via apps die zijn uitgebracht voor Apple TV, Android TV en Fire TV. Quibi-inhoud kan ook worden gestreamd naar compatibele tvs via AirPlay en Chromecast.

Het Roku-kanaal is beschikbaar op Rokus, smart-tvs, mobiele apps en internet.

Roku - een populaire maker van streaming-apparaten die video-apps zoals Netflix bedienen - probeert zich meer op software te concentreren. Door Quibi over te nemen, kan het de shows exclusief in The Roku Channel plaatsen om de app te laten groeien.

Houd er rekening mee dat elke streaming video-app, van Disney + tot CBS All Access, moeite heeft gedaan om hun oorspronkelijke inhoudsaanbod te vergroten.

Roku zal naar verluidt de exclusieve rechten op Quibis inhoud behouden tot 2027, en het zal de shows in hun oorspronkelijke vorm moeten presenteren, en kan niet meerdere short-form shows samenvoegen om inhoud te creëren die van een langere, meer traditionele lengte is, volgens De Wall Street Journal.

In oktober 2020 kondigde Quibi aan dat het na slechts zes maanden zou sluiten, ondanks het feit dat het erin slaagde 1,75 miljard dollar aan financiering op te halen.

Geschreven door Maggie Tillman.