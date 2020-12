Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Roku-apparaat gebruikt en Wonder Woman 1984 wilt zien wanneer het later deze maand uitkomt, heb je geluk.

De HBO Max-streamingdienst komt eindelijk naar Roku-apparaten, vanaf 17 december 2020 . Deze aankondiging volgt op het recente besluit van WarnerMedia om al zijn films uit 2021 op HBO Max te lanceren op dezelfde dag dat ze in première gaan in de bioscoop. Wonder Woman 1984 is een van die films die debuteren op HBO Max op dezelfde dag dat het op 25 december 2020 in de bioscoop verschijnt. Je kunt de volledige lijst met films die naar HBO Max komen hier bekijken.

Als Roku-gebruiker hoef je alleen maar de HBO Max-app op je streaming-apparaten te installeren, tenzij je de HBO-app al hebt. Als dit het geval is, wordt deze automatisch bijgewerkt naar de HBO Max-app. HBO Max op Roku werkt ook met Roku Pay, dus je kunt je rechtstreeks vanuit je Roku-account abonneren op de service.

HBO Max is niet meer beschikbaar op Roku sinds de streamingdienst eind mei werd gelanceerd. Het kwam onlangs naar Amazon Fire TV- en Fire-tabletgebruikers. Het werd ook gelanceerd voorPS5-gebruikers op 16 december 2020 . Ondertussen hebben eigenaren van Xbox Series X en Series S toegang tot HBO Max sinds de release, en de service is beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox One sinds het debuut eerder dit jaar. Het heeft dus een gespreide uitrol gehad.

Geschreven door Maggie Tillman.