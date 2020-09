De nieuwe Roku Ultra voegt Dolby Vision en betere wifi toe voor 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku werkt zijn hardware jaarlijks bij in het najaar, en dit jaar is dat niet anders. Het heeft een Streambar en een nieuwe Roku Ultra aangekondigd .

De nieuwste generatie van Rokus vlaggenschip Ultra-streamer ondersteunt nu Dolby Vision en de AV1-codec. Andere opmerkelijke kenmerken zijn onder meer verbeterde draadloze prestaties, met een 50 procent groter bereik dan het model van de laatste generatie, en een Ethernet-poort voor een bedrade verbinding. Het kost $ 99,99 in de VS.

De Ultra maakt verbinding met wifi om de streamingdiensten te bieden waar Roku bekend om staat, met een volledige selectie van de grote hitters zoals Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube. Ultra biedt ook 4K HDR en Dolby Atmos van die streamingdiensten, als je tv die standaarden ondersteunt.

Afgezien van de Roku Ultra biedt Roku andere streaming mediaspelers, waaronder de Ultra LT voor $ 79,99, de Streaming Stick Plus voor $ 49,99 (of $ 59,99 met de hoofdtelefoonafstandsbediening), de Premiere voor $ 39,99, de Express Plus met een spraakafstandsbediening voor $ 39,99, en de Express voor $ 29,99.

Bekijk hier onze vergelijking van Rokus streamers .

De nieuwe Roku Ultra zal medio oktober 2020 beschikbaar zijn. Je kunt hem nu vooraf bestellen voor $ 100 bij Roku. Het is niet beschikbaar in het VK.

squirrel_widget_2694891

Geschreven door Maggie Tillman.