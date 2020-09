De Roku-update voegt compatibiliteit met Apple AirPlay 2 en HomeKit toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft aangekondigd dat het een aantal apparaten gaat updaten om meer ondersteuning voor Apple toe te voegen, met de toevoeging van HomeKit en AirPlay 2 .

De update wordt later in het jaar verwacht en is voor geselecteerde 4K Roku-apparaten, dus hoewel we nog niet alle details hebben, is het een veelbelovende vooruitgang die het leven een stuk gemakkelijker zal maken voor iPhone- en iPad-gebruikers . We vermoeden dat het op zijn minst de Roku Streaming Stick + en de Roku Premiere zal dekken.

Ondersteuning voor HomeKit betekent dat je zaken als Siri-bediening voor je Roku-apparaat kunt inschakelen, terwijl AirPlay 2 misschien het grotere aanbod is.

AirPlay 2 is het castingprotocol van Apple, waarmee u uw inhoud van de iPhone, iPad of Mac en rechtstreeks naar uw Roku-apparaat kunt krijgen . Voor degenen met compatibele Roku-apparaten betekent dit dat u inhoud rechtstreeks vanaf uw telefoon kunt streamen en deze op uw tv kunt bekijken.

Dat wordt geweldig voor het delen van fotos of video, of het bekijken van inhoud die anders niet wordt ondersteund op het Roku-platform.

De aankondiging komt terwijl Roku de nieuwe Roku Streambar aankondigt, een compacte soundbar die is uitgerust met Rokus services, die een geweldige single-box upgrade voor je tv biedt, waardoor deze slim is en tegelijkertijd betere audio levert.

De Streambar komt in oktober 2020 beschikbaar, we vermoeden dat de update om Apple-diensten te brengen snel daarna zal volgen. Zodra we een volledige lijst met ondersteunde apparaten hebben, laten we het je weten.

Geschreven door Chris Hall.