Roku Streambar is een compacte soundbar met streamingvaardigheden

(Pocket-lint) - Roku heeft de Streambar aangekondigd, een nieuwe soundbar-achtige luidspreker die de ultieme upgrade voor je tv wil zijn, die niet alleen het geluid een boost geeft, maar ook toegang biedt tot alle bekendere streamingdiensten van Roku.

Dit is niet het eerste audioproduct van het bedrijf, met de lancering van de Smart Soundbar en Subwoofer in 2019, hoewel deze geen volledige internationale release krijgen. Dat is niet het geval voor de Roku Streambar, die volledig wordt gelanceerd en dus vanaf half oktober overal verkrijgbaar zal zijn.

Beginnend aan de audiokant, neemt de Streambar een compact formaat aan, zoals de Sonos Beam , met een breedte van 355 mm en een hoogte van 106 mm. Dat is het soort formaat dat onder je tv op een standaard past, zittend tussen de benen, hoewel wandmontage ook een optie is.

Er is een reeks aansluitingen aan de achterkant, waaronder zowel HDMI (ARC) als optisch, waardoor je een scala aan keuzes hebt voor aansluiting op je televisie, zodat je bijvoorbeeld audio kunt krijgen van de interne tuner van je tv.

Binnenin bevinden zich vier drivers met volledig bereik, waarvan er twee naar voren zijn gericht en fungeren als een middenkanaal, terwijl ze naar links en rechts naar buiten zijn gericht om de audio in de kamer te verspreiden en een groter gevoel van scheiding te geven. Er is ondersteuning voor Dolby Audio.

De Streambar maakt verbinding met wifi om de streamingdiensten te bieden waar Roku om bekend staat, met een volledige selectie van de grote spelers zoals Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube en regionale selecties zoals BBC iPlayer en Hulu. Voor degenen in het VK krijgt u alle terrestrische inhaalservices.

Het biedt 4K HDR van die streamingdiensten, als je tv die standaarden ondersteunt.

De meegeleverde afstandsbediening biedt universele bediening van uw tv, terwijl u snelkoppelingen naar de beste services biedt. Het biedt ook spraakondersteuning en er is compatibiliteit met Alexa, Google Assistant, en een software-update zal ondersteuning bieden voor Apple HomeKit, dus je krijgt bijvoorbeeld Siri-ondersteuning.

De Streambar kan ook worden gebruikt als Bluetooth-luidspreker, terwijl die update ook Apple AirPlay 2- ondersteuning toevoegt, dus het wordt extra handig voor iPhone-bezitters.

De nieuwe Roku Streambar zal medio oktober beschikbaar zijn en kost £ 129 en ziet eruit als een goede upgrade in één doos voor je tv.

Geschreven door Chris Hall.