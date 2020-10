Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft een reeks kortingen voor zijn populaire tv-streaming-apparaten, dus je kunt nu op alle Roku-apparaten een koopje pakken.

Er is een korting op de Roku Express (2019) , tot £ 16,99 met 43% korting . Het heeft een enigszins aangepast ontwerp ten opzichte van het model van 2017 en het heeft een krachtigere processor, dus het is sneller, maar het is ook een beetje duurder. Het biedt nog steeds slechts een resolutie van 1080p, maar de ervaring is vrijwel hetzelfde als het model uit 2017.

De geweldige Roku Streaming Stick + is nu beschikbaar voor £ 34,24 (vanaf £ 59,99) . Dit is een veel spannender aanbod omdat de Streaming Stick + ons favoriete Roku-apparaat is, dat 4K HDR-streaming biedt. Dit is een grote korting, maar liefst £ 25 korting op de normale verkoopprijs ervoor.

Als je op zoek was naar een non-stick 4K HDR-streamer, dan is de Roku Premiere in wezen hetzelfde als de Roku Streaming Stick +, maar dan als een kleine settopbox. Het is echter net zo krachtig en krijgt ook een korting van £ 26,59 - een besparing van 34% . Dus als je de Stick + niet kunt krijgen, is de Premiere een perfect alternatief.

Roku is een geweldig platform voor mediastreaming en deze kortingen betekenen dat het nu tijd is om te kopen!

Geschreven door Rik Henderson.