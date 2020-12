Roku-tips en -trucs: beheers uw streaming mediaspeler

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt een Roku- streamingmediaspeler neergezet en wilt de verborgen functies ervan kennen. Geen probleem.

Om je te helpen het meeste uit je settopbox te halen, hebben we 21 coole dingen verzameld waarvan je waarschijnlijk niet wist dat ze mogelijk waren op het Roku-platform. We hebben bijvoorbeeld een tip toegevoegd over het streamen van lokale media vanaf uw apparaten. We hebben ook trucs genoemd, zoals hoe u uw streamingkanalen kunt herschikken of uw tv-scherm in een knetterende open haard kunt veranderen.

Bekijk ze allemaal hieronder.

Wanneer u kanalen toevoegt, worden ze standaard automatisch gerangschikt op uw startscherm. Maar u kunt ze herschikken naar uw voorkeur. Selecteer met je Roku-afstandsbediening het kanaal in je Mijn kanalen-sectie, vervolgens Opties (*) en Kanaal verplaatsen.

Het standaard Roku-thema is behoorlijk paars, maar als je het wilt veranderen, ga dan naar Instellingen en vervolgens Themas en probeer een van de andere gratis themas (inclusief Graphene, Decaf, Nebula of Daydream). Er zijn ook seizoensgebonden themas, dus je kunt je favoriete vakantie vieren met je Roku. Roku heeft onlangs ook een categorie Themas toegevoegd aan de Roku Channel Store.

Net als themas biedt Roku extra screensavers onder instellingen (Instellingen> Screensaver). Je kunt ook naar de categorie Screensavers in de Channel Store gaan om nog meer screensavers te krijgen, zoals de knetterende open haard van Presto.

Elke Roku-speler wordt geleverd met een fysieke afstandsbediening.

Maar als u het verliest of om welke reden dan ook geen zin heeft om het te gebruiken, kunt u de Roku mobiele app voor Android of iOS starten en deze gebruiken als een krachtig Roku-controlecentrum. Eenmaal geïnstalleerd op uw telefoon, kunt u door kanalen bladeren, ze toevoegen en beoordelen. U kunt het ook gebruiken om tekst in te voeren met het toetsenbord van uw apparaat of om inhoud vanaf uw mobiele apparaat te streamen. Het werkt met alle Roku-spelers.

Nieuwere Rokus heeft een fysieke afstandsbediening met een microfoon en een zoekknop voor gesproken zoekopdrachten. Je kunt dit gebruiken om films, tv-programmas, acteurs en regisseurs te vinden van bijna 20 top streamingkanalen, waaronder Netflix, allemaal met je stem.

Deze functie is ook beschikbaar via de mobiele Roku-app voor Android en iOS en wordt ondersteund door alle spelers van de huidige generatie . Selecteer in de mobiele Roku-app Zoeken in het menu en vervolgens "Spraak" om te beginnen.

Ga hierheen voor meer gedetailleerde instructies.

Degenen onder jullie met meerdere Roku-spelers bij je thuis kunnen inloggen op je Roku.com-account en de naam van je apparaten wijzigen, waardoor je gemakkelijker onderscheid kunt maken tussen je spelers wanneer je de mobiele Roku-app gebruikt of cast vanaf Netflix of YouTube.

Klik op Naam wijzigen onder het gedeelte Mijn gekoppelde apparaten en volg de instructies.

Gebruik je regelmatig ondertitels of bijschriften voor al je streaming? Roku helpt je de moeite te vermijden om ze in elke afzonderlijke streaming-app in te schakelen, door je het maar één keer te laten doen. Je kunt dit doen in de instellingen van Roku (Instellingen> Toegankelijkheid> Bijschriften).

Heb je ooit een film gezien en kon je de dialoog van een personage niet verstaan vanwege gemompel? Druk op de replay-knop en de ondertitels verschijnen. Maar je moet de functie inschakelen (Instellingen> Toegankelijkheid> Onderschriften> "Direct opnieuw afspelen").

Roku biedt kanalen die verder gaan dan streamingdiensten. Met YouTubeTV , Sling en Hulu met Live TV kun je bijvoorbeeld live tv kijken, pauzeren en opnemen (over-the-air tv via een antenne) op je Roku-speler of Roku TV.

Net als bij Apples AirPlay-functie en Chromecast, laat Roku je dingen van je telefoon naar je tv spiegelen.

Dit biedt een gemakkelijke manier om videos, apps, websites en meer van je apparaat naar een tv te spiegelen via je Roku, maar helaas is de functie beperkt tot Android-apparaten (behalve Googles Pixel-apparaten) en Windows 10-computers.

Bekijk de veelgestelde vragen over schermspiegeling van Roku voor Microsoft Windows- en Android-apparaten . U kunt ook meer informatie over hoe aan de slag met het scherm Rokus spiegelen in het algemeen van deze support pagina .

De mobiele app van Roku (voor Android of iOS ) zit boordevol functies, zoals Play On Roku, waarmee je muziek, fotos en videos die op je telefoon zijn opgeslagen, naar je Roku kunt streamen. Klik gewoon op "Spelen op Roku" in het vervolgkeuzemenu in de mobiele app en kies vervolgens het type inhoud dat u wilt streamen. Houd er rekening mee dat u andere apps kunt gebruiken tijdens het streamen, maar als u spiegelt, wordt alles wat u op het scherm van uw telefoon ziet, weergegeven op uw tv.

Sommige Roku-spelers hebben een USB-poort, zodat u een USB-drive kunt aansluiten en persoonlijke video-, muziek- en fotobestanden kunt afspelen die op de drive zijn opgeslagen. Je hebt alleen het Roku Media Player-kanaal nodig om dit te doen. Met het kanaal kunt u ook bestanden afspelen vanaf een DLNA-server op uw lokale netwerk. Meer informatie over welke bestanden de Roku Media Player ondersteunt vanaf hier .

YouTube en Netflix hebben beide een cast-knop waarmee je video van die apps naar je tv kunt sturen.

Download de apps naar uw telefoon en naar uw Roku Player en tik vervolgens op de cast-knop van de mobiele apps. Je apparaten moeten natuurlijk met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden om deze functionaliteit te laten werken.

Als je geen opslagruimte meer hebt voor kanalen op je Roku-speler, kun je proberen een microSD-kaart in de MicroSD-sleuf aan de achterkant van het apparaat te plaatsen. (Bekijk eerst onze gids over alle verschillende Roku-spelers om er zeker van te zijn dat je speler zelfs een MicroSD-slot heeft.)

Het kan alleen worden gebruikt om kanaalinformatie op te slaan, waardoor je Roku kanalen sneller kan laden. Het kan niet worden gebruikt om videobestanden of andere inhoud op te slaan. Als de kaart is geïnstalleerd, wordt de kaart automatisch ook geformatteerd.

Ga hierheen voor meer informatie over het installeren van een microSD-kaart op een Roku.

Wist je dat er niet-officiële kanalen zijn die je op je Roku-speler kunt installeren?

Privékanalen worden mogelijk niet openbaar weergegeven omdat ze inhoud voor volwassenen bevatten, zich nog in de bètaversie bevinden of omdat ze een niet-officieel kanaal van derden zijn voor een service zonder app. Dat betekent niet dat het geen waardevolle applicaties zijn.

Twitch, de populaire applicatie waarmee kijkers live gamestreams kunnen bekijken, heeft een privékanaal voor gebruikers. Er zijn ook privékanalen waarmee u buitenlandse televisie, podcasts en films en tv-shows uit het publieke domein kunt streamen. Het enige is dat je ze niet kunt vinden wanneer je door de kanaalwinkel bladert, dus je moet ze installeren met een code of link.

Bijvoorbeeld, de code voor het toevoegen van de Twitch app is TwitchTV, die u kunt invoeren hier . Privékanalen worden toegevoegd via de Roku-website. Log in op je Roku-account en selecteer vervolgens op de hoofdpagina Kanaal toevoegen met een code onder Account beheren. U kunt vervolgens de kanaaltoegangscode invoeren en "Kanaal toevoegen" selecteren.

Ga voor links naar meer privékanalen naar:

Als je partner naast je in bed ligt te slapen en je wilt blijven bingen, dan kun je gewoon je koptelefoon gebruiken.

De Roku Ultra heeft een afstandsbediening die wordt geleverd met een speciale hoofdtelefoonaansluiting die in de afstandsbediening is ingebouwd. Als je dat model niet hebt, kun je gewoon de Roku-app op je telefoon gebruiken en op die manier je favoriete koptelefoon aansluiten. Open gewoon de Roku-app en ga naar externe instellingen. Zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon is aangesloten en selecteer de hoofdtelefoonknop om privé te luisteren.

Roku-apparaten werken met bestaande geluidssystemen, maar als je nog geen set-up hebt, biedt Roku alles wat je nodig hebt om een surround sound-systeem van de grond te krijgen. Het bedrijf biedt de Roku Soundbar , Roku Wireless Subwoofer en Roku Wireless Speakers . De apparaten werken samen en zijn draadloos, waardoor je woonkamer er netjes en opgeruimd uitziet.

We houden van Roku Soundbar. Het wordt aangesloten op je tv en geeft je alle streaming die je maar wilt van een gewoon Roku-apparaat.

Misschien wel de beste functie van de Roku-interface is de universele zoekfunctie.

U kunt het gebruiken om te zoeken naar de film of het programma waarnaar u op zoek bent, en het zal u vertellen voor welke apps het beschikbaar is en wat het kost, ook of het gratis is. Misschien merk je dat er films verschijnen die beschikbaar zijn op The Roku Channel. De vaak vergeten streamingdienst heeft 10.000 films en shows waar je alleen toegang toe krijgt als je een Roku-apparaat hebt.

Je kunt nog meer spraakbesturing krijgen over je Roku met Google Assistant. Je hebt alleen een apparaat met Google Assistent nodig, zoals een Google Nest-luidspreker, om Roku-gerelateerde opdrachten aan de Assistent te geven.

Zorg ervoor dat je Roku de laatste update heeft om aan de slag te gaan en open vervolgens de Google Home-app op je telefoon. Klik op het "+" teken in de linkerbovenhoek. Selecteer "Iets al ingesteld", en kies Roku uit merken op de volgende pagina.

Van daaruit wordt u naar een Roku-webpagina geleid en wordt u gevraagd in te loggen en toestemming te geven om uw Roku aan Google te koppelen. Vervolgens kun je zoeken, pauzeren, afspelen en meer door het gewoon aan Google te vragen. (Samenvattend is dit: Open Google Home> Plus-symbool in de linkerbovenhoek> Iets al ingesteld> Log in op Roku> en geef toestemming om naar Google te linken.)

Net als bij Google Assistant kun je je Roku verbinden met Alexa en spraakbediening gebruiken via de assistent van Amazon. Het is bijna hetzelfde proces. Open de Alexa-app op onze telefoon, klik op het plusteken in de rechterbovenhoek, kies apparaat toevoegen in het pop-upmenu en zoek op de volgende pagina Roku en schakel de Roku-vaardigheid in. De, n u wordt naar een Roku-pagina geleid om uw account te koppelen.

Om samen te vatten: open Alexa> selecteer Plus-symbool> Apparaat toevoegen> zoek Roku> en Log in en koppel account. Je hebt ook een Alexa-apparaat nodig, zoals een Amazon Echo, om Roku-gerelateerde opdrachten aan Alexa te geven.

Ben je het zat dat het volume drastisch verandert tussen je show en de commercials die tussendoor worden uitgezonden?

Ga naar Instellingen> Audio> Volumemodus> en selecteer Nivellering. Dit egaliseert de hoge en lage tonen van de geluiden die uit je Roku komen. Er is ook een nachtmodus die een limiet instelt voor hoe luid de Roku zal zijn wanneer deze is ingeschakeld.

Roku biedt dit spiekbriefje met 101 andere handige tips en trucs.

