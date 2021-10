Realme onthult 4K Google TV Streaming Stick-details voorafgaand aan de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste Google TV streaming stok lijkt te stellen voor de lancering, met Realme het delen van gegevens van een 4K model op een teaser website voorafgaand aan een verwachte lancering van 13 oktober.

Het Google TV-platform werd afgelopen oktober voor het eerst onthuld in de vorm van een Google Chromecast- dongle, maar in het daaropvolgende jaar werden we alleen getrakteerd op tvs waarop de service wordt uitgevoerd.

De Sony- en TCL- televisies met Google TV maakten het platform onderdeel van de ingebouwde ervaring in plaats van een streaming-stick-add-on. Natuurlijk, terwijl de streaming-sticks die in die periode zijn gelanceerd, ervoor hebben gekozen vast te houden aan het Android TV- platform.

Realme brengt daar echter verandering in, met de 4K Google TV Streaming Stick, het eerste apparaat in zijn soort dat naast de eerder genoemde Chromecast wordt gelanceerd. Het is ook de eerste die wordt gelanceerd in India, waar het platform nog niet wordt ondersteund.

Qua functies biedt de stick een 4K-resolutie met 60 frames per seconde, ondersteunt HDMI 2.1 en HDR10+ en functie-apps zoals Netflix en Prime Video.

Prijsdetails zijn nog niet bekend, maar we denken dat het een redelijk competitieve tag zal zijn om diegenen te verleiden die het slimme profiel van hun tv willen verbeteren zonder, weet je, daadwerkelijk een nieuwe tv te kopen.

Waar de Realme-stick ook daadwerkelijk wordt gelanceerd, is een beetje een vraagteken tot de veronderstelde releasedatum van 13 oktober. Het is waarschijnlijk dat de focus voor Realme in India zal liggen, maar het kan er ook toe leiden dat degenen in Noord-Amerika en Europa een alternatief bieden voor de officiële Google-optie.

We zullen waarschijnlijk binnenkort de officiële details hebben, dus kom zeker terug zodra we de lege plekken hebben ingevuld.