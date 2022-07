Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft de prijs van zijn nieuwste A2 OLED TV verlaagd als onderdeel van de Prime Day 2022 verkoop. Het 55-inch model krijgt maar liefst £500 korting.

Er is ook een gezonde korting op de 65-inch A2 OLED 4K TV, als je een groter schermformaat wilt.

LG OLED A2 TV (55-inch) - bespaar €500 De 2022 A2 OLED TV heeft alle toeters en bellen die je maar kunt wensen, plus die uitstekende OLED-beelden. Hij ondersteunt Dolby Atmos, Dolby Vision en meerdere gamingfuncties, waaronder ALLM (auto low latency mode). Normaal gesproken kost hij £1,699, maar nu slechts £1,199. Aanbieding bekijken

LG OLED A2 TV (65-inch) - bespaar £440 Het 65-inch model van de A2 OLED is ook in de aanbieding, met alle geweldige functies van de 55-inch, maar met een iets groter schermoppervlak voor een nog meeslependere ervaring. Normaal kost dit model € 2.199, maar nu slechts € 1.759. Aanbieding bekijken

Als u een kleiner schermformaat wilt, maar niet veel wilt inleveren op functies, heeft LG ook zijn 48-inch 2021-model met een gezonde korting voor Prime Day.

LG OLED C1 TV (48 inch) - bespaar €100 Met een verversingssnelheid van 120 Hz, HDMI 2.1, VRR en ALLM is dit 2021 LG OLED-model net zo goed voor gaming als voor het bekijken van de nieuwste films en tv-programma's. Normaal £ 869, is het nu slechts £ 769. Aanbieding bekijken

We houden een oogje in het zeil voor meer tv-deals tijdens Prime Day 2022. Je vindt de beste hier.

Geschreven door Rik Henderson.