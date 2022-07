Philips 4K-tv Prime Day-aanbiedingen omvatten 65-inch OLED voor een mille

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal geweldige deals te krijgen op Philips tv's deze Prime Day.

Philips verlaagt de prijzen van een aantal 4K HDR-tv's, waaronder de 65-inch OLED 706 met ondersteuning voor Dolby Vison en Dolby Atmos, en driezijdig Ambilight. Die is verkrijgbaar voor slechts 1.000 pond - verbluffende waarde.

Philips 65OLED706 - bespaar €300 Het instapmodel OLED TV van Philps heeft de uitstekende zwartniveaus en kleurverzadiging waar het merk bekend om staat. Hij maakt gebruik van de P5 AI Perfect Picture Engine voor fantastische beelden en draait op Android TV. Normaal kost hij € 1.300, maar nu slechts € 1.000. Aanbieding bekijken

Er zijn ook geweldige aanbiedingen te krijgen voor LED TV's, waaronder een 43-inch 4K set voor slechts £199.

Philips 43PUS7506 - bespaar 38% Deze 43-inch LED-TV is opmerkelijk voordelig voor minder dan € 200. Hij wordt geleverd met smart tv-apps, waaronder Netflix, en ondersteunt zelfs HDMI 2.1 en VRR voor gaming. Normaal kost hij 320 euro, maar nu is hij 199 euro waard. Aanbieding bekijken

Philips 70PUS8546 - bespaar €400 Als schermgrootte het belangrijkst voor u is, kunt u deze enorme 70-inch LED 4K HDR TV overwegen. Hij wordt geleverd met driezijdig Ambilight en Android TV. Normaal € 1.100, nu slechts € 700. Aanbieding bekijken

Houd er wel rekening mee dat er voor de twee bovenstaande modellen ook andere schermformaten beschikbaar zijn, waaronder de Philips 58PUS8546 voor slechts €450.

We houden onze ogen open voor meer tv-deals tijdens Prime Day 2022. De beste vindt u hier.

Geschreven door Rik Henderson.