Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt nu de Pokemon TV-app op je Nintendo Switch laden om alles over Pokemon te bekijken , inclusief afleveringen en volledige seizoenen van de langlopende tekenfilmseries.

De streaming media-app die in 2010 werd gelanceerd via een officiële website , kwam toen tot Android- en iOS-apps in 2013 en in 2019 uitgebracht voor smart-tvs. Nu is Pokemon TV gratis beschikbaar op Switch vanuit de Nintendo eShop . Om samen te vallen met deze nieuwe lancering, kondigt de Pokemon TV-app een categorie "Junior" aan die programmas speciaal voor jongere kijkers laat zien. Het benadrukt en vernieuwt regelmatig inhoud zoals meezingliedjes, kinderliedjes en meer.

De Pokemon TV-app biedt ook videos boordevol tips en trucs, competitieve Pokemon-uitzendingen zoals Trading Card Game en videogamecompetitie, en honderden afleveringen van de Pokemon-animeserie, waaronder enkele volledige seizoenen en geanimeerde specials. Hieronder vind je meer informatie over de app.

Alle trainers opgelet! #PokemonTV is nu beschikbaar op #NintendoSwitch , met volledige afleveringen van #PokemonTheSeries , spannende wedstrijden uit de wereld van @PlayPokemon , nieuwe Junior-content voor kleine Trainers en meer! https://t.co/LPK7APMqPK pic.twitter.com/5odHmNa2uI — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 augustus 2021