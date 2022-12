Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste volledige Spider-Man: Across the Spider-Verse trailer is vrijgegeven en laat zien dat er een heleboel Easter eggs te vinden zijn in de film als die volgende zomer uitkomt.

Een daarvan is Insomniac's versie van Spider-Man, speciaal gemaakt voor de PlayStation-gameserie. Net als bij zijn korte verschijning in de Spider-Man: No Way Home film, is hij in de trailer te zien tussen een horde Spider-Men uit meerdere dimensies.

Het is niet bekend of deze versie van Spider-Man, die voor het eerst verscheen in de PlayStation 4-game uit 2018 en vervolgens in de Spider-Man: Miles Morales follow-up en PS5 remaster, een grotere rol zal spelen in de nieuwe film. Hoe dan ook, het is een mooie knipoog naar het aparte universum dat de ontwikkelaar voor de games heeft gecreëerd.

Hij zal zeker ook verschijnen in Insomniac's vervolg, natuurlijk. Marvel's Spider-Man 2 staat ook gepland voor een release in 2023.

Terug naar de film en Spider-Man: Across the Spider-Verse komt op 2 juni 2023 in de bioscoop. Het is het directe vervolg op de geweldige animatiefilm Into the Spider-Verse, met Shameik Moore als Miles Morales, Jake Johnson als Peter B. Parker, en Hailee Steinfeld als Gwen Stacy / Spider-Woman.

Het was enorm succesvol, waaronder het winnen van de Best Animated Feature Oscar in februari 2019.

Geschreven door Rik Henderson.