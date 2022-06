Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Horizon-serie is de afgelopen jaren een schitterende nieuwkomer in de canon van videogames, te beginnen met de stellaire eerste game, Horizon: Zero Dawn, terug in 2017.

Terwijl de games van kracht naar kracht gaan, is Netflix naar verluidt bezig met de ontwikkeling van een tv-adaptatie van hun verhaal - ontdek alle belangrijke details, hier.

Op dit moment is er nog niets officieel, en de kans is groot dat Horizon helemaal niet op het witte doek verschijnt, maar het gerucht gaat dat Netflix bezig is met de ontwikkeling van een tv-show gebaseerd op Horizon Zero Dawn.

Dat zou hen zien brengen Aloy's verhaal naar tv in een streaming-formaat, en zou veel goeds voorspellen voor het budget beschikbaar voor de show, aangezien Netflix is een van de grootste spenders op dit gebied als het moet zijn.

De streaminggigant heeft ook een bewezen staat van dienst als het gaat om het overnemen van videogamefranchises nadat het goud vond in de vorm van The Witcher, die de populariteit van de games met groot effect kapitaliseerde. Het heeft ook een recenter voorbeeld in de vorm van Resident Evil.

Voorlopig kunnen we alleen afgaan op een verslag van Deadline, maar we houden ons oor te luisteren voor het geval er meer geruchten of nieuws opduiken.

We hebben zelfs geen officiële bevestiging dat Netflix echt aan de show werkt, dus een releasedatum is nog ver weg voor Horizon - we zouden het op dit moment niet verwachten vóór eind 2023, omdat het nog niet is begonnen met filmen of zelfs een definitieve pre-productie.

Als het rapport van Deadline juist is, en het is inderdaad Netflix dat de Horizon-show maakt, dan heb je geluk - dat maakt de vraag hoe je het (uiteindelijk) kunt bekijken een zeer eenvoudige.

Alles wat je nodig hebt is een Netflix-account en ongeacht waar je bent gevestigd, dat geeft je toegang tot de originele shows, waarvan Horizon klinkt alsof het er een zal zijn.

Als de tv-show dicht bij het verhaal van de gameserie blijft, speelt Horizon Zero Dawn de hoofdrol van Aloy in een post-apocalyptische toekomst waar de mensheid worstelt om te overleven in een wereld die wordt gedomineerd door voelende machines.

Deze robots hebben de vorm van dieren, met dinosaurusachtige vormen en afmetingen, en terwijl sommige relatief vreedzaam zijn, zijn andere woeste roofdieren.

Een even groot probleem zijn de strijdende partijen die het landschap bezaaien, met verschillende tradities en religies. Al die tijd begint Aloy aanwijzingen te ontdekken over hoe de mensheid uit de gratie is geraakt en hoe ze een bedreiging kan bestrijden die steeds groter wordt.

We zullen niet veel meer in detail treden omdat we niets willen bederven voor degenen die de games niet hebben gespeeld, maar Zero Dawn en Forbidden West bieden een echt rijke en levendige toekomstige wereld die doorleefd en dichtbevolkt aanvoelt en toch vreemd en verontrustend blijft.

Als de serie ook maar de helft van deze sfeer weet te vangen, zal ze iets bieden waar maar weinig andere tv-series op dit moment aan kunnen tippen, hoewel we vermoeden dat er heel wat praktische en CG-effecten nodig zullen zijn om alles er precies goed uit te laten zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.