(Pocket-lint) - Sony Pictures en PlayStation Studios hebben de eerste trailer vrijgegeven voor de aanstaande film gebaseerd op de Uncharted-gameserie.

Met Tom Holland als Nathan Drake en Mark Wahlberg als Sully, zal Uncharted op 11 februari 2022 in de bioscoop draaien.

Voor zover we kunnen zien, bevat het een aantal plot-elementen uit verschillende games in de serie — zelfs decorstukken — maar er zullen ook veel nieuwe zijn.

Zeker, hoewel de zoektocht naar de schat van Sir Francis Drake lijkt te bestaan, is er veel meer aan de hand: "In een actie-avonturen-epos dat de hele wereld omspant, gaan de twee op een gevaarlijke achtervolging van de grootste schat die nooit gevonden is, terwijl ze ook aanwijzingen volgen. dat kan leiden tot Nathans lang verloren gewaande broer", staat in de officiële flaptekst.

Zoals we weten (spoiler alert), komt Nathans broer pas opdagen in de vierde game - Uncharted 4: A Thiefs End .

Naast de film wordt begin 2022 een geremasterde "Legacy of Thieves"-collectie met Uncharted 4 en The Lost Legacy uitgebracht voor PlayStation 5 en pc.

Aangekondigd in september tijdens het PlayStation Showcase-evenement, zal het schijnbaar verbeterde beelden presenteren, tot 4K en draaiend in 60 frames per seconde.

Je kunt nog steeds Uncharted: The Nathan Drake-collectie krijgen, die werd uitgebracht voor PS4 om ook de originele drie games op hun best te spelen.

