PS5-bezitters krijgen 6 maanden gratis Apple TV+

(Pocket-lint) - Het tweede seizoen van Ted Lasso, de favoriete show van Apple, is eindelijk in de vrije natuur, zodat mensen ervan kunnen genieten en erin kunnen wegzinken, en iedereen die een PS5 in handen heeft, kan het gratis bekijken.

PlayStation heeft aangekondigd dat PS5-bezitters vanaf elk moment in het volgende jaar zes maanden gratis toegang tot Apple TV+ kunnen krijgen.

Het aanbod loopt af op 22 juli 2022, maar tot die tijd werkt het, of je nu een bestaand Apple TV+ account hebt of niet, dus er is hier geen probleem als je eerder een gratis proefversie of iets dergelijks hebt gebruikt.

Het is ook eenvoudig te activeren volgens de instructies van PlayStation:

Zoek de Apple TV-app met behulp van de zoekbalk van je PS5-console of zoek deze onder Alle apps in het hoofdgedeelte van het tabblad Media.

Download en open de Apple TV-app en volg de instructies op het scherm.

Log in met je Apple ID of maak een Apple ID aan als je die nog niet hebt.

Ga kijken.

Het is een beetje jammer dat dit alleen van toepassing is op gamers die een PS5 hebben, dus PS4-gebruikers blijven voorlopig in de kou staan, maar nogmaals, het is weer een stimulans om te proberen Sonys notoir moeilijk te vinden console op te pikken.