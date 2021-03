PlayStation Store om filmaankopen en -verhuur te beëindigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na vele jaren digitale films en tv-shows te hebben verkocht en verhuurd via PlayStation- consoles, legt Sony de dienst stil.

Vanaf 31 augustus 2021 kunnen gebruikers geen films en series meer kopen of huren via de PlayStation 4. De PlayStation Store biedt vanaf die datum geen digitale videoverkoop meer aan.

De reden hiervoor is dat console-eigenaren de voorkeur geven aan streamingdiensten via abonnementen boven betaalde content: "We hebben een enorme groei gezien van PlayStation-fans die op onze consoles abonnementsgebaseerde en op advertenties gebaseerde entertainmentstreamingdiensten gebruiken. om niet langer films en tv-aankopen en -verhuur aan te bieden via de PlayStation Store ”, aldus Vanessa Lee, hoofd videobedrijf van SIE.

Bovenop de aanhoudende stijging in populariteit van streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV + en Disney +, kan de PS5 4K Ultra HD Blu-rays afspelen - de eerste PlayStation-console die dit doet. AV-puristen geven veel de voorkeur aan de kwaliteit van een schijfkopie boven een digitaal equivalent.

PS4-bezitters kunnen nog tot en met 31 augustus films en shows kopen of huren. Na die tijd kun je altijd hetzelfde doen via Amazon Prime Video of Apple TV als je toch eenmalige betaalde content wilt bekijken.

Dit is inderdaad de enige optie die al beschikbaar is voor PS5-bezitters (via de console zelf.

Het is ook vermeldenswaard dat uw bestaande bibliotheek met betaalde films en tv-programmas voor u beschikbaar blijft, zelfs na de sluitingsdatum.

"Gebruikers hebben nog steeds toegang tot film- en tv-content die ze via de PlayStation Store hebben gekocht voor on-demand afspelen op hun PS4, PS5 en mobiele apparaten", voegt Lee toe.

Geschreven door Rik Henderson.