Uncharted film eerste blik toont Spider-Man als Nathan Drake

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veel uitgestelde Uncharted- film is nu in volle productie en de eerste officiële foto is binnen. Het toont Tom Holland als hoofdrolspeler Nathan Drake - die hij zelf op Twitter heeft gepost - en we moeten zeggen dat hij er perfect uitziet.

Inderdaad, de stem van Nathan Drake in de games, Nolan North, is het daarmee eens. Hij plaatste een tweet nadat hij was uitgenodigd voor een vast bezoek dat de Spider-Man: Homecoming-ster een grote duim omhoog geeft.

Ziet er goed uit, . @ TomHolland1996 Je zult blij zijn te weten dat je tot ver in de veertig nog steeds bij je bent! @unchartedmovie https://t.co/r03OlKI4bo - Nolan North (@nolan_north) 22 oktober 2020

De Uncharted-film speelt zich af voor de eerste game - Uncharted: Drakes Fortune - en beschrijft hoe een jonge Drake Sully ontmoet en er vriendschap mee sluit (gespeeld door Mark Wahlberg in de film).

We hebben iets van hun eerste uitwisselingen in de games eerder gezien - in Uncharted 3 - maar de film zal mogelijk de details een beetje veranderen, aangezien Drake nog erg jong was in die speelbare reeks.

Andere hoofdrollen in de film zijn Antonio Banderas, The 100s Tati Gabrielle en Sophia Ali als fan-favoriet Chloe Frazer.

De regisseur is Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) met een script van Matt Holloway en Art Macum, die beiden aan de scenarios voor Iron Man, Transformers: The Last Knight en Punisher: War Zone werkten.

Het is momenteel gepland voor release op 16 juli 2021 - pandemie mogelijk.

Geschreven door Rik Henderson.