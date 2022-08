Philips lanceert nieuwe OLED+ en Mini LED-opties op IFA 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Philips is de IFA 2022 in Berlijn goed begonnen met de lancering van een reeks nieuwe Ambilight TV's, waaronder OLED+ en Mini LED-opties, waarmee het zijn reeks vlaggenschipmodellen heeft uitgebreid.

De reeks wordt aangevoerd door de OLED+937, die verkrijgbaar zal zijn in 65- en 77-inch varianten en is voorzien van de nieuwste generatie AI-beeldverwerking van Philips.

Bowers & Wilkins zitten achter het geluidsontwerp van de tv, die zijn eigen 5.1-kanaals ondersteuning heeft, hoewel we ons kunnen voorstellen dat hij nog steeds het beste tot zijn recht komt in combinatie met een volledig surround-systeem.

De OLED+907 is ook verkrijgbaar in een iets lagere uitvoering, die ook in kleinere formaten verkrijgbaar is: 48, 55 en 65-inch opties zullen beschikbaar zijn, voor degenen onder ons met iets normalere lounges.

Zowel de 937 als de 907 hebben een reeks gaming-functies, waaronder ondersteuning voor VRR en voor 120Hz verversingssnelheid, waardoor PS5 en Xbox Series X vloeiender spelen.

Aan de Mini LED-kant liet Philips de reeds aangekondigde PML9507 zien, die op dit moment misschien niet super rendabel is, maar dankzij de nieuwe technologie wel een absoluut verbluffend beeld biedt.

Al deze modellen zijn ook uitgerust met wat Philips Ambilight Next Generation noemt, een stap voorwaarts voor de achtergrondverlichtingstechnologie die nauwkeuriger dan ooit moet zijn omdat ze de actie op het scherm volgt.

Met de nieuwe Aurora-modus kunt u ook vooraf gemaakte sequenties maken die u kunt afspelen als u een meeslepende achtergrond wilt voor een feestje of om een andere reden, wat ook leuk klinkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.