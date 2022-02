Philips zou volgend jaar kunnen overstappen van Android naar Google TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips-tv's in Europa hebben Android TV al lang als het favoriete smart-tv-platform, maar dat zou snel kunnen veranderen. Een nieuw rapport suggereert dat ze vanaf 2023 in plaats daarvan Google TV zouden kunnen hebben.

Hoewel niet duidelijk verschillend in de inhoud die ze bieden, heeft Google TV aantoonbaar een nettere gebruikersinterface. Het zal binnenkort ook de mogelijkheid toevoegen om verschillende gebruikersprofielen toe te wijzen - na de lancering van de software-update eind vorig jaar.

De software is momenteel te vinden op de Chromecast met Google TV- streamingapparaat en geselecteerde televisies van Sony en TCL, maar is momenteel niet zo alomtegenwoordig als Android TV.

TP Vision - de maker van Philips- tv's in Europa en andere landen buiten de VS - vertelde FlatpanelsHD echter dat het volgend jaar de overstap zou kunnen maken: "Google TV en Android TV hebben veel overeenkomsten en we zien dit als een geleidelijke overgang, die gaat gebeuren nadat we het nieuwe formaat grondig hebben getest", staat in een verklaring.

"We zullen hoogstwaarschijnlijk overstappen op Google TV voor onze 2023-modellen, maar in de tussentijd zullen we ons Android TV-aanbod blijven upgraden en hebben we onlangs een bijgewerkte gebruikersinterface geïntroduceerd met navigatie op tabbladen."

Philips-tv's voor 2022 hebben Android 11.

Geschreven door Rik Henderson.