(Pocket-lint) - Er is een nieuwe tv aangekondigd in de "The One" Performance-serie van Philips.

De Philips 8807-tv is ontworpen om de beste functies te bieden, maar houdt het simpel voor consumenten die zich niet storen aan het gebruikelijke tv-techjargon.

Het maakt gebruik van een 120Hz LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting, heeft driezijdig Ambilight en is verkrijgbaar in zes formaten: 43-, 50-, 55-, 65-, 75- en 86-inch. Dat laatste is een nieuw formaat voor een Philips tv.

Er zal ook een 60Hz-model zijn voor mensen met een kleiner budget.

De tv ondersteunt Dolby Vision , HLG en HDR10+, is compatibel met HDMI 2.1 met eARC, VRR, FreeSync Premium en Auto-Low-Latency-modus (ALLM), en is voorzien van de nieuwe Game Bar-functie van het merk om spelers eenvoudig toegang te geven tot verschillende instellingen in een popup menu.

Het ondersteunt Dolby Atmos en wordt geleverd met ingebouwde stereoluidsprekers. Ze kunnen tot 20 W gecombineerd systeemvermogen aan.

Je kunt ook extra luidsprekers aan de opstelling toevoegen, waaronder de eveneens aangekondigde Philips B8507 3.1-soundbar, om de ervaring te verbeteren. En de set wordt aangedreven door DTS Play-Fi-technologie en kan dus worden gebruikt als onderdeel van een draadloze opstelling met meerdere kamers.

We wachten nog steeds op details over prijzen en beschikbaarheid.

Geschreven door Rik Henderson.