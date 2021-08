Philips kondigt twee nieuwe OLED-tvs aan, OLED+ 936 en OLED+986

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TP Vision heeft twee nieuwe Philips OLED-tvs aangekondigd - de OLED+ 936 en OLED+ 986.

Beide bieden vierzijdig Ambilight, 4K-resolutie en een scala aan HDR-indelingen, waaronder HDR10+ Adaptive voor het eerst in Philips-tvs .

HDR10+ Adaptive verandert niet alleen de HDR-beeldsignatuur per scène, het beoordeelt uw kijkomstandigheden en past de beelden dienovereenkomstig aan.

Beide tvs zijn geschikt voor gaming, inclusief technologie met variabele verversingssnelheid, Freesync Premium en G-Sync, met HDMI 2.1-connectiviteit.

Dolby Atmos en HDMI eARC zijn beide sets aan boord.

Het belangrijkste verschil tussen de twee nieuwe sets is dat de Philips OLED+986 wordt geleverd met een nieuw, geïntegreerd Bowers & Wilkins-geluidssysteem.

De "tweeter-on-top"-driver bevat nu een nieuwe surround, terwijl de drie 100 mm mid/bass-drivers in de kast nu gebruik maken van Continuum-conussen met een hogere specificatie spreekspoel en crossover-componenten.

Dit resulteert in een schonere, scherpere dialoog en een breder geluidsbeeld. Een optionele subwoofer kan worden toegevoegd voor een nog betere basweergave.

De OLED+ 936 heeft ook een geluidssysteem, met 3.1.2 kanalen.

Beide tvs maken gebruik van de gepatenteerde P5 AI-beeldverwerkingsengine, plus intelligente technologie ter voorkoming van schermretentie.

Prijzen en releasedatums voor de Philips OLED+ 936 en OLED+986 zijn nog niet bekend.

De OLED+ 986 zal alleen beschikbaar zijn in 65-inch. De OLED+ 936 is verkrijgbaar in 48, 55 en 65 inch.