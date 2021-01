Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips introduceert dit jaar vierzijdig Ambilight voor tv-series buiten zijn vlaggenschipmodellen, waaronder de nieuw aangekondigde Philips OLED 806- en 856-modellen.

Beide tvs worden ook geleverd met de nieuwe Philips P5 AI Intelligent Picture Engine, terwijl de 806 voor het eerst een supergroot 77-inch model toevoegt.

De OLED-tvs uit de 800-serie, in wezen gescheiden door hun standaards, zijn 4K en compatibel met een breed scala aan HDR-formaten - inclusief Dolby Vision en de nieuwste HDR10 + Adaptive-standaard, die de HDR-signatuur verandert afhankelijk van je omgevingslicht in de kamer. De filmmaker-modus zal ook beschikbaar zijn om films eruit te laten zien zoals de regisseur het bedoeld heeft.

De tvs hebben een verversingsfrequentie van 120 Hz - bij 4K - en zijn dus ideaal voor gamers van de volgende generatie en technologie voor variabele verversingssnelheid (VRR) is beschikbaar op twee van de vier HDMI-ingangen. Auto Low Latency Mode (ALLM) keert ook terug.

Dolby Atmos wordt ondersteund, net als HDMI eARC voor automatische aansluiting op een ingeschakeld geluidssysteem. En de sets zijn DTS Play-Fi ready, dus aan te sluiten op draadloze speakers.

De tvs worden elk geleverd met een ingebouwd 50W 2.1-systeem.

De nieuwe P5 AI-beeldverwerking omvat de intelligente maatregelen tegen scherminbranding die vorig jaar in de geavanceerde modellen zijn geïntroduceerd. Dit vermindert problemen met beeldretentie die worden veroorzaakt door statische logos en schermmenus en tekst.

De Philips OLED 856 zal verkrijgbaar zijn in 55 en 65 inch, terwijl de OLED 806 verkrijgbaar is in 48, 55, 65 en 77 inch schermformaten.

Prijs en beschikbaarheid moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.