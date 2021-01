Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als LG, TCL en Samsung heeft TP VIsion de MIni LED-achtergrondverlichtingstechnologie omarmd voor zijn Philips LCD-tvs uit 2021.

Twee Android TV-modellen, de Philips MiniLED 9636 en 9506, worden geleverd met verbeterde kleurnauwkeurigheid en contrast dankzij een Mini LED-achtergrondverlichting die bestaat uit duizenden kleine LEDs die in zones zijn gegroepeerd.

Deze zones kunnen nauwkeuriger worden in- of uitgeschakeld dan conventionele LED-achtergrondverlichting, wat resulteert in minder lichtbloeding en betere zwartniveaus - bijna OLED-achtig.

De Philips MiniLED 9636 is verkrijgbaar in 65 en 75 inch, heeft een 4K-resolutie (3840 x 2160) en wordt geleverd met een verversingssnelheid van 120 Hz voor gaming. Het ondersteunt ook variabele vernieuwingsfrequenties (VRR), auto low latency (ALLM) en HDMI eARC.

HDR-compatibiliteit is beschikbaar voor alle huidige standaarden - HLG, HDR10 + en Dolby Vision.

Het maakt gebruik van de nieuwste P5 AI Intelligent Picture Engine voor beeldverwerking. Het wordt ook geleverd met een Bowers & Wilkins-geluidssysteem als onderdeel van zijn "geluidstatief".

De Philips MiniLED 9506 is ook verkrijgbaar in schermformaten van 65 en 75 inch en deelt veel van dezelfde specificaties als de 9636. Het belangrijkste verschil is dat hij niet wordt geleverd met het Bowers & Wilkins-geluidssysteem.

Op beide tvs is Android TV 10 vooraf geïnstalleerd.

Prijs- en releasedetails moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Rik Henderson.