Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je de afgelopen maanden met wrok naar je oude tv hebt gestaard in afwachting van deals, dan heeft Philips de besparingen voor je.

Als onderdeel van Amazon Prime Day biedt het bedrijf wilde kortingen op zijn PUS7304- en PUS6814-reeksen, waarbij één model maar liefst 60% korting krijgt. De 55-inch 4K UHD PUS7304 is evenveel afgeprijsd als elke tv die we tot nu toe dit jaar hebben gezien, met een vraagprijs van £ 455 van een torenhoge £ 1.150.

Tvs zijn misschien vaak een van de meest afgeprijsde onderdelen van elektronica als het gaat om zowel Amazon Prime Day als Black Friday, maar een besparing van £ 695 is nog steeds zeer zeldzaam - het neemt deze topkeuze en brengt het midden in de niveau prijsschaal.

Dus, als dit nu in uw budget valt, wat krijgt u dan precies voor de uitgave? Als u kiest voor de 2019/20 PUS7304, kunt u achterover leunen en genieten van de 4K UHD-resolutie, HDR 10+ en Dolby Atmos-geluid, met Philips P5 Perfect Picture Engine die de ervaring aanstuurt. De beelden houden daar ook niet op, want Ambilight projecteert de kleuren van het scherm in realtime op de muur erachter.

Voor degenen die van stembesturing houden, kan dit model ook worden bediend via Alexa, met Android TV ook aan boord om gebruikers een nette interface te bieden voor hun apps en entertainment.

En als het formaat van 55 inch net iets te veel is voor uw woonkamer, is de PUS7307 verkrijgbaar in variaties van 43 inch (£ 385, verlaagd van £ 500) en 50 inch , evenals een gigantische 65-inch versie.

Zoals we al zeiden, krijgt het PUS6814-assortiment ook kortingen, met het 65-inch model (£ 625, minder dan £ 800) en de 50-inch variant (£ 389, lager dan £ 500), beide beschikbaar met een zeer redelijke prijs. .

Geschreven door Conor Allison.