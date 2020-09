Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TP Vision, het moedermerk van Philips TV en audioproducten in Europa, houdt vandaag, 1 september, een grote persconferentie om nieuwe producten te onthullen. En het goede nieuws is dat u het online kunt bekijken.

Het bedrijf exposeert meestal elk jaar rond deze tijd op de jaarlijkse vakbeurs voor consumentenelektronica IFA, maar hoewel dat met een beperkte capaciteit gebeurt, werd het verstandiger geacht om in plaats daarvan een virtuele presentatie van de nieuwe apparaten van Philips te hosten.

Hier zijn dan details over wanneer de persconferentie begint, hoe u live kunt kijken.

De perspresentatie begint vandaag, dinsdag 1 september 2020 om 11.00 uur BST. Dit zijn de tijden voor jouw regio:

West Coast US: 11 uur PDT

Oostkust VS: 14.00 uur EDT

VK: 11:00 uur BST

Centraal-Europa: 12 uur CEST

Let op, we hebben Amerikaanse tijden vermeld, maar Philips-tvs en audioproducten in de VS zijn anders - het merk is in licentie gegeven aan een ander bedrijf in de Verenigde Staten, dus u vindt het evenement mogelijk niet relevant.

U kunt het evenement hier op een speciale webpagina bekijken: tpvision-press.com/pressconference .

De persconferentie zal worden georganiseerd door de CEO van Philips TV & Sound Europe, Kostas Vouzas, die "nieuwe topproducten" zal presenteren, en tevens enkele van de plannen van het bedrijf voor de toekomst zal onthullen.

We hebben nog niet gehoord van specifieke tvs, luidsprekers of koptelefoons die worden aangekondigd, maar zullen updaten als we dat doen.

Geschreven door Rik Henderson.