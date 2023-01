Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Signify heeft een speciale app voor Samsung TV's aangekondigd die uw Philips Hue-verlichting synchroniseert met de actie op het scherm.

De Philips Hue app voor Samsung TV's betekent dat je een Ambilight-achtig effect kunt krijgen zonder dat je een Philips TV nodig hebt.

Het werkt met alle content die wordt afgespeeld op een ondersteunde televisie, inclusief video's die worden gestreamd via andere native apps, zoals Netflix en Disney+. U kunt het in principe afstemmen op alle Hue-verlichting in de kamer, inclusief stripverlichting achter de tv, en de app creëert een kleurrijk effect, afhankelijk van wat u bekijkt of afspeelt.

Gebruikers kunnen de effecten ook aanpassen, waarbij de intensiteit en helderheid kunnen worden aangepast. Het kan ook worden ingesteld in de video- of gamemodus en automatisch starten wanneer de tv wordt ingeschakeld.

Met behulp van de mobiele Philips Hue-app kunnen de lampen ook worden opgesteld in een entertainmentgebied rond de tv, waarbij hun plaatsing in een kamer virtueel kan worden geappt op de app voor een optimale ervaring.

"We''e verheugd om de Philips Hue Sync TV app samen met Philips Hue naar Samsung TV's te brengen", zegt James Pi, hoofd van Samsung's eperience planning groep voor zijn visual display business.

"Deze innovatieve app biedt onze gebruikers een nieuwe manier om tv-content te ervaren door zich onder te dompelen in hun favoriete film of game. Het brengt entertainment via onze tv's naar een geheel nieuw niveau."

De Philips Hue Sync TV app is vanaf 5 januari 2023 te downloaden op 2022 Samsung TV's en nieuwer. Hij kost eenmalig 114,99 pond.

Geschreven door Rik Henderson.