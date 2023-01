Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Panasonic heeft op de CES zijn nieuwste OLED-televisieserie voor 2023 aangekondigd in de vorm van de MZ2000, die beschikbaar zal zijn in de formaten 55 inch, 65 inch en 77 inch.

De MZ2000 heeft een nieuw OLED-paneel, Master OLED Ultimate met een Micro Lens Array, dat in combinatie met een meerlaags warmtebeheersysteem en een HCX Pro AI-processor naar verluidt ongeveer 150 procent meer piekhelderheid oplevert dan de vlaggenschipmodellen van het bedrijf uit 2022. Er zijn ook verbeteringen aangebracht in de beeldverwerking, gaming en audiomogelijkheden.

De MZ2000 is op kleur afgestemd door Stefan Sonnenfeld, die als colorist meewerkte aan films als Top Gun: Maverick en Star Wars: The Force Awakens, en er is ook een verbeterde Filmmaker Mode waarmee je content kunt bekijken zoals de artiest het bedoeld heeft met verbeterde kleurtemperatuurdetectie.

Ondertussen is er een Streaming 4K Remaster-algoritme aan boord om de resolutie van gestreamde content te identificeren en texturen per gebied te analyseren voor een gedetailleerder beeld.

Voor gaming is er ondersteuning voor HDMI 2.1 key features, 4K resolutie, tot 120Hz refresh rate, ultra-low latency en input lag, VRR, en AMD Freesync Premium. De MZ2000 is ook compatibel met NVIDIA G-SYNC en er is ook een nieuwe True Game Mode die de functies voor kleurnauwkeurigheid biedt, evenals Game Sound Modes.

Qua geluid heeft de Panasonic MZ2000 een opgewaardeerd Bass Booster algoritme. Een reeks luidsprekers - naar boven gericht, zijwaarts gericht en naar voren gericht - loopt over de lengte van de TV achter het frontluidsprekerrooster, ontworpen voor een volledig meeslepend geluidsbeeld met Dolby Atmos.

Er zijn drie Sound Focus aan boord van de nieuwste TV: Pinpoint Mode, Area Mode en Spot Mode. Pinpoint Mode stuurt het geluid naar één specifiek punt; Area Mode laat je het geluid verplaatsen naar een specifiek deel van de kamer, terwijl Spot Mode je het volume op één plek laat versterken, maar anderen het geluid nog steeds laat horen.

Last but not least is de Panasonic MZ2000 uitgerust met het nieuwste smart TV OS van het bedrijf - My Home Screen 8.0 - dat alle belangrijke videostreamingdiensten ondersteunt, terwijl het ook verbeteringen biedt aan de Bass Booster-functie, toegankelijkheidsfuncties en de myScenary-functie met nieuwe natuurgeluiden in Dolby Atmos-formaat.

De prijzen en beschikbaarheid van de Panasonic MZ2000 moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.