(Pocket-lint) - Aangezien er dit jaar al heel wat topproducten werden onthuld, besloot Panasonic zich voor zijn IFA-stand dit jaar te concentreren op zijn reeds beschikbare tv's, hoofdtelefoons en dergelijke. Er was echter wel een zone gereserveerd voor meer conceptuele technologie en daar zagen we een bijzonder juweeltje - een draadloze OLED TV die zo licht is dat hij aan één draad kan hangen.

Er werd ons verteld dat hij 50 procent lichter is dan een gewone 55-inch OLED TV - vooral omdat er geen digitale TV of slimme snufjes in zitten. In plaats daarvan is het in de eerste plaats een beeldscherm, met slechts één enkele stroomkabel die nodig is om hem aan de praat te houden. De rest zit in een volledig draadloze zenddoos die was verborgen tussen een rek met boeken eronder.

De doos stuurt de beeld- en (naar we aannemen) geluidssignalen naar het 4K HDR-scherm. En aan de beelden op het scherm tijdens onze demo te zien, is dat meer dan goed genoeg.

We hoorden echter dat de box niet op een bepaalde bron was aangesloten, dus de testvideo's werden waarschijnlijk opgeslagen op een interne harde schijf. Er werd ons verteld dat streamingdiensten hier het antwoord zouden kunnen zijn - wat betekent dat je volledig zou kunnen afzien van extra kit of bekabeling.

Er zijn enkele poorten aan de achterkant van de concept TV, om eerlijk te zijn, waaronder een eARC-compatibele HDMI, maar er is zeker ruimte in het hebben van een TV die uitsluitend wordt bediend door streaming. In feite is het bijna een zekerheid op een bepaald punt.

Onze grote vraag is echter of dit draadloze tv-concept werkelijkheid zal worden? Ons buikgevoel zegt van niet. Hoewel er, net als bij de conceptauto's waar we het over hebben, ongetwijfeld elementen zullen zijn die Panasonic zal proberen te integreren in consumententechnologie.

We zien niet in waarom Panasonic de draadloze transmissiebox niet zou gebruiken in een toekomstig toestel, bijvoorbeeld. Misschien als een apart kastje met broningangen dat vervolgens de video- en audio-informatie doorstuurt naar een (grotendeels) kabelloze TV. We hebben in het verleden soortgelijke scheidingen gezien van andere bedrijven - zij het met dunne connectiviteit ertussen. Dit lijkt een natuurlijke volgende stap.

We hopen het in ieder geval.

Geschreven door Rik Henderson.