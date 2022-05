Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft de resterende tv's in zijn 2022 line-up aangekondigd.

Het vlaggenschip Panasonic LZ2000 OLED TV werd eerder al onthuld tijdens CES 2022, maar heeft nu gezelschap gekregen van de LZ1500, LZ1000, LZ980 en LZ800.

De Panasonic LZ1500 deelt hetzelfde Master OLED Pro-paneel als de LZ2000, terwijl de LZ1000 een Master OLED-paneel heeft. De LZ980 en LZ800 beschikken elk over de standaard OLED configuratie van het bedrijf.

Alle 2022 OLED-modellen hebben een verbeterde piekhelderheid in vergelijking met hun 2021 tegenhangers. Ze beschikken ook over True Cinema, Cinema, Filmmaker en Professional modi, plus de eigen HCX Pro AI-processor van Panasonic.

Ze zijn ook allemaal voorzien van de Netflix Calibrated-modus om ervoor te zorgen dat de beelden op het streamingplatform worden weergegeven zoals bedoeld.

Game Control Board is ook beschikbaar voor de hele serie, net als ondersteuning voor hoge framesnelheden en lage latentie.

De Panasonic LZ1500 is verkrijgbaar in 65-, 55-, 48- en 42-inch schermformaten; de LZ1000 is verkrijgbaar in 65- en 55-inch; de LZ980 is verkrijgbaar in 65-, 55-, 48- en 42-inch; net als de LZ800 - die alleen in de UK verkrijgbaar is.

Naast de nieuwe OLED's heeft Panasonic ook twee "Core LED" TV's aangekondigd. Een daarvan is alleen voor Europa bestemd - de LX940 in 75-, 65-, 55-, 49- en 43-inch - terwijl een LX800 Core LED-model ook in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar zal zijn, met schermen van 75-, 65-, 55-, 50-, en 43-inch.

Veel van dezelfde game- en kijkervaringen zullen op de Core LED TV's vergelijkbaar zijn met de OLED's.

De prijs en beschikbaarheid moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.