(Pocket-lint) - Panasonic heeft zijn vlaggenschip OLED-tv voor 2022 aangekondigd, die voor het eerst een 77-inch model bevat, plus een groot aantal nieuwe gamefuncties.

De Panasonic LZ2000 TV is verkrijgbaar in drie formaten - 55-, 65- en de extra 77-incher. Het is afgestemd in "Hollywood" tot een bijgewerkte Master OLED Pro-configuratie uit 2022 en biedt beeldoptimalisatie voor de temperatuur van het omgevingslicht.

Deze laatste functionaliteit maakt gebruik van sensoren om de lichtkleurtemperatuur in uw kijkruimte te beoordelen, of het nu dag of nacht is, en past het beeld automatisch aan om een meer natuurlijke uitstraling te geven.

Veel huizen in het VK gebruiken bijvoorbeeld 's nachts warmwitte gloeilampen, waardoor de witte respons op de tv er met het blote oog blauwer uitziet. De nieuwe modus, gecombineerd met Panasonic's eigen Auto AI-functie, past dit aan.

Auto AI is nu ook slimmer, met een betere detectie van het type inhoud dat u bekijkt om zowel de beeld- als de geluidskwaliteit aan te passen.

Audio wordt ook beter bediend met nauwkeurig gericht geluid dat is toegevoegd aan de 360-graden Soundscape-technologie van Panasonic. Dit levert geluidsformaten, zoals Dolby Atmos , via ingebouwde opwaartse, zijwaartse en naar voren gerichte luidsprekers.

Ondersteunde beeldformaten zijn onder meer Dolby Vision IQ, Dolby Vision , Filmmaker Mode , HDR10+ Adaptative en HLG Photo.

Op het gebied van gaming voegt de Panasonic LZ2000 een "Game Control Board" toe. Dit is een menu dat alle relevante spelinstellingen op één plek verzamelt. Toegang kan worden toegewezen aan een van de knoppen op de afstandsbediening.

Daarin zie je relevante beeldinformatie afkomstig van de bron - zoals framerate en HDR-metadata - plus schuifregelaars om bepaalde gamemodi aan en uit te zetten. Met Dark Visibility Enhancer kan de gebruiker bijvoorbeeld de zwarte delen van het scherm granulair aanpassen om vijanden die zich in de schaduw verbergen beter te kunnen zien.

SPD Auto Game Mode is een andere nieuwe functie. Dit zorgt ervoor dat de tv automatisch de invoervertraging en VRR- instellingen optimaliseert bij het detecteren van HDMI 2.1 4K HFR/VRR-ondersteunende NVIDIA GPU's - ideaal voor pc-gamers.

Panasonic beweert ook de input lag te hebben verminderd voor games die op 60Hz draaien. Terwijl 4K 120Hz ook wordt ondersteund via HDMI 2.1-poorten die nu standaard worden meegeleverd.

Beschikbaarheid en prijzen voor de Panasonic LZ2000 OLED TV-modellen zijn nog niet bekend.