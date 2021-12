Apple TV+ komt eindelijk naar de 4K-tvs van Panasonic

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft aangekondigd dat zijn 4K-tv s nu toegang hebben tot Apple TV+.

De speciale app is nu beschikbaar op de televisies die vanaf 2017 in Europa zijn uitgebracht, zolang ze het besturingssysteem My Home Screen smart TV ondersteunen.

Dit omvat Panasonic- tvs met de voorvoegsels EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ en JX.

Als u een van die sets bezit, zou u Apple TV+ in de toepassingsweergave moeten kunnen vinden. Op sommige modellen wordt het ook op het startscherm geplaatst.

Apple TV+ is de streamingdienst van Ted Lasso — misschien wel het beste comedy-drama op tv vandaag — en The Shrink Next Door, met in de hoofdrollen Will Ferrell en Paul Rudd.

Andere Apple Originals zijn Foundation, gebaseerd op de boeken van Isaac Asimov, See and the Tom Hanks starrers, Finch and Greyhound.

Het ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos en kost £ 4,99 per maand op zichzelf, of vanaf £ 14,95 als onderdeel van een Apple One-abonnement dat ook Apple Music, Apple Arcade en iCloud-opslagruimte omvat.

De Apple TV-app heeft ook toegang tot programmas en films die je via de Apple Store koopt. Veel oudere digitale aankopen zijn een paar jaar geleden geüpgraded naar 4K HDR.