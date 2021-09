Disney+ nu beschikbaar op Panasonic TVs - eindelijk!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de op streaming gerichte wereld van vandaag wordt een tv gedeeltelijk bepaald door welke apps direct op de set beschikbaar zijn. Tot nu toe ontbraken de 4K-televisies van Panasonic aan Disney+, maar daar komt verandering in.

De app zal verschijnen op Panasonic 4K-sets die vanaf 2017 zijn gelanceerd, wat betekent dat je geen gloednieuwe televisie uit 2021 nodig hebt om in de superstreaming-app van Disney te duiken.

4K Panasonic-tvs met mijn startscherm-besturingssysteem

Voorvoegsels modelnummer: EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX

Toepasselijke regios: VK, landen van de Europese Unie, Noorwegen, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Latijns-Amerika

Panasonic zegt dat Disney+ zal verschijnen op zijn My Home Screen-besturingssysteem: "Op compatibele tvs wordt het Disney+ app-pictogram zichtbaar in de toepassingsweergave, zodat kijkers kunnen genieten van Disney+ inhoud met de "trouw aan de bedoelingen van de makers", luidt een regel uitgegeven in een persbericht.

squirrel_widget_187869

Disney+ is een essentiële streaming-app geworden voor veel huishoudens – vooral die met kinderen zullen het weten – als de thuisbasis van shows van Pixar, Marvel, Star Wars en Nat Geo, zoals je nergens anders naar kunt kijken.

Het is dan allemaal goed nieuws voor eigenaren van Panasonic-tvs - en met super OLED-televisies, zoals de JZ2000, die al beschikbaar zijn, zal het 4K-aanbod van het bedrijf nog concurrerender op de markt zijn.