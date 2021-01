Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de volledig digitale CES 2021 nog niet officieel van start moet gaan, kondigen bedrijven al van tevoren belangrijke producten aan. Een daarvan is de Panasonic JZ2000 OLED-tv - het vlaggenschip van het merk 4K 120Hz voor het jaar.

Het voegt een aantal nieuwe functies toe aan de Panasonic TV-lijn , waaronder superlage latentie voor gaming en AI-aangedreven automatische beeldoptimalisatie.

De nieuwe HCX Pro AI-processor gebruikt kunstmatige intelligentie om automatisch beeld en geluid gecombineerd te optimaliseren, om u de beste ervaring te bieden, afhankelijk van het inhoudstype.

De set wordt ook geleverd met HDR10 + Adapative om HDR-beelden dynamisch aan te passen om er op hun best uit te zien, ongeacht de omgevingsverlichting die je in de kamer hebt. Dat betekent dat u hetzelfde resultaat moet krijgen, of u nu overdag of s nachts kijkt, met warmere kamerverlichting ingeschakeld. Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode en HLG Photo zijn ook inbegrepen.

Panasonic beweert dat input-lag voor gaming aanzienlijk is verminderd - tot 14,4 ms van 21,6 ms op het model van vorig jaar - ook dankzij de HCX Pro AI-chipset. En er is ook een Game Mode Extreme-optie met ondersteuning voor variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), hoge framesnelheid (HFR) en 120 fps - zoals te vinden op de nieuwste Xbox-consoles. Verdere specificaties, waaronder het aantal HDMI 2.1-poorten, zullen dichter bij de lancering volgen.

HDMI Signal Power Link wordt ook ondersteund om de gebruikerservaring te helpen bij het gebruik van niet-CES-compatibele apparaten, zoals oudere pcs.

Naast zij- en voorwaarts gerichte luidsprekers heeft de JZ200 naar boven gerichte luidsprekers om een Dolby Atmos-ervaring te bieden zonder dat een aparte soundbar of systeem nodig is. Het bevat ook een eigen subwoofer en het volledige geluidssysteem van 125 W is afgestemd door Technics, het audiomerk van Panasonic.

De Panasonic JZ2000 OLED tv is vanaf begin zomer verkrijgbaar in 55 en 65 inch schermformaten. De prijzen moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.