Persconferentie Panasonic CES 2021: hoe te bekijken

(Pocket-lint) - Panasonic is een steunpilaar van CES en presenteert dit jaar op het digitale evenement. Het zal zijn CES 2021 persconferentie organiseren op de mediadag en we verwachten dat het bedrijf zijn nieuwste technologie onder de noemer "technologies that moving us" zal demonstreren.

Hier zijn de details over hoe u het evenement live kunt bekijken.

De persconferentie van Panasonic op CES vindt plaats op maandag 11 januari 2021 vanaf 7.00 uur lokale tijd in Las Vegas.

Dit zijn de tijden voor een wereldwijd publiek:

San Francisco - 07:00 uur PST

New York - 10:00 EST

Londen - 15:00 GMT

Berlijn - 16:00 CET

Mumbai - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 12 jan

Sydney - 02:00 AEDT, 12 jan

Ja, je kunt het evenement online bekijken en we hebben de bovenstaande YouTube-video ingesloten.

Het is moeilijk te zeggen wat we te wachten staan op de persconferentie van Panasonic op CES 2021. Het bedrijf heeft al details vrijgegeven van zijn nieuwe vlaggenschip-tv, de Panasonic JZ2000, wat de meest verwachte aankondiging van de show zou zijn. Mogelijk staan er andere tvs op een lagere positie in het bereik. Het bedrijf vernieuwt vaak ook andere entertainmentlijnen, zoals home-audio en dat kunnen apparaten van het merk Technics zijn.

Maar Panasonic gebruikt zijn persconferenties vaak voor een bredere presentatie van technologie over een breder scala aan onderwerpen. We hebben vaak gesproken over slimme steden, groene technologieën en batterijtechnologie. Het is moeilijk om precies te weten waar Panasonic op gaat focussen.

