(Pocket-lint) - Het Nvidia Shield krijgt een nieuwe "Shield Software Experience Upgrade 9.0" die Android 11 en een hele reeks andere functies toevoegt.

De update, die op 12 januari begon met uitrollen, is voor alle Shield-settopboxen , inclusief het originele model uit 2015 . Afgezien van het upgraden van het besturingssysteem naar Android 11, voegt de Shield-software-update standaard het Gboard-toetsenbord van Google toe voor tekstinvoer. Bluetooth-ondersteuning is ook verbeterd met Bluetooth aptX en de mogelijkheid om Bluetooth-apparaten automatisch los te koppelen wanneer de Shield in de slaapstand gaat.

GeForce Now-abonnees krijgen ook een aantal nieuwe trucs.

The Shield ondersteunt nu 4K HDR-streaming voor degenen die betalen voor het RTX 3080-abonnement van GeForce Now dat $ 99,99 kost voor zes maanden. En alle GeForce Now-gebruikers krijgen betere Twitch-integratie, gelijktijdig gamen en streamen in hoge kwaliteit en ondersteuning voor meer muizen en toetsenborden.

Ten slotte kunnen degenen die in de VS wonen zes maanden gratis Peacock Premium krijgen wanneer ze een nieuwe Shield-tv kopen. Peacock, de streamingdienst van NBCUniversal, heeft een gratis advertentie-ondersteunde laag en een premium laag zonder advertenties voor $ 5 per maand. Meer over Peacock vind je hier.

Nvidia's settopbox-hardware kreeg voor het laatst een software-update in 2021, toen het de Google TV-interface kreeg en 4K-opschaling verbeterde.

Alle software-updates worden rechtstreeks door Nvidia gepusht. U ziet een melding in de aanbevelingsrij wanneer er een update beschikbaar is. Zodra u bevestigt, zal het systeem de update automatisch downloaden en toepassen. Of u kunt controleren op updates via Instellingen > Info > Systeemupdates.

Geschreven door Maggie Tillman.