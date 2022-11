Komt nu eindelijk naar Android TV's en toestellen, plus Google TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu is de streamingdienst van Sky in het Verenigd Koninkrijk eindelijk beschikbaar op Android-tv's, set-top-boxen, zoals de Nvidia Shield, en Chromecast met Google TV.

Dit betekent dat smart-tv's van veel fabrikanten nu een speciale toepassing voor de dienst hebben - waaronder Google en Android TV-toestellen van Philips, Sharp, Panasonic en Toshiba.

Gebruikers hoeven alleen maar de nieuwste versie van de Now-app te downloaden uit de Google Play Store en in te loggen of zich aan te melden voor een nieuwe account,

Now onderscheidt zich van veel andere streamingdiensten doordat je rollende abonnementen kunt kopen voor verschillende lidmaatschappen, waaronder Sport, Cinema en Entertainment. Je kunt dus de inhoud van je voorkeur kiezen - of dat nu live en on demand tv-shows zijn van zenders als Sky Atlantic en SKy Showtime, de hele Sky Sports line-up, of een schat aan actuele en gearchiveerde films.

Er is ook een lidmaatschap van Hayu beschikbaar, met toegang tot honderden reality-tv-shows.

De prijzen beginnen bij 4,99 pond per maand voor lidmaatschapsplannen en kunnen op elk moment worden geannuleerd (alleen betalen voor de huidige maand).

Naast Android TV is Now ook beschikbaar voor vele andere apparaten, waaronder iOS, Apple TV, Fire TV, Roku, Sony, PlayStation en Xbox.

Geschreven door Rik Henderson.